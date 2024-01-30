سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 30-1-2024.. السوق السوداء تواصل القفز

واصل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم في تعاملات السوق السوداء الثلاثاء 30-1-2024، القفز ليصل لمستوى قياسي جديدا غير مسبوق، وسط ترقب لموعد صدور قرار بتعويم الجنيه المصري، وإعلان الاتفاق على زيادة قرض صندوق النقد الدولي، فيما ظل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 30-1-2024 مستقرا في البنوك، وشركات الصرافة المصرية.

كما زادت أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 30-1-2024، فيما تباينت أسعار العملات في مصر اليوم الثلاثاء 30-1-2024، رسميا في البنوك، وتعاملات شركات الصرافة.

بينما استقر متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 30-1-2024، بعدما بلغ مستوى قياسي جديد غير مسبوق.

حل أزمة الدولار قريبا

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، إن هناك مفاوضات جارية على تحديد جدول زمني جديد يتم بموجبه متابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف الحمصاني، خلال تصريحات تلفزيونية، الأحد، أن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي، ما زالت مستمرة لمصر منذ منتصف الشهر الجاري.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن المشاورات مع بعثة الصندوق، لا تزال مستمرة، وأن الحكومة سوف تعلن أخبارا سارة وإيجابية قريبا.

جاء ذلك ردا على سؤال له، حول حقيقة الأنباء التي يرددها بعض الإعلاميين المقربين من الحكومة المصرية، حول قرب نجاح الحكومة في توفير تدفقات دولارية كبيرة خلال أسابيع قليلة لسد الفجوة التمويلية التي تعاني منها مصر.

وتضررت مصر اقتصاديا، بشدة حرب نتيجة إسرائيل على قطاع غزة، التي أضرت بشدة بالحجوزات السياحية في مصر، وواردات الغاز الطبيعي، وإيرادات قناة السويس، نتيجة هجمات على السفن في البحر الأحمر.

أسعار العملات في مصر اليوم الثلاثاء 30-1-2024

ويقدم هذا التقرير، متوسط أسعار العملات الرئيسية في شركات الصرافة، والبنوك المصرية اليوم الثلاثاء 30-1-2024، ومتوسط أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 30-1-2024، حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 30-1-2024 في البنوك وشركات الصرافة.

ظل متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 30-1-2024، رسميا ثابتا عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما بلغ متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 30-1-2024 في شركات الصرافة والبنوك، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 30-1-2024 في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وهما أكبر بنكين حكوميين في مصر، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 30-1-2024، أعلى سعرا للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 30.90 جنيها.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 30-1-2024 بعدد من البنوك المصرية

فيما يلي سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 30-1-2024 بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 30.75 30.85 بنك مصر 30.75 30.85 بنك الإسكندرية 30.85 30.95 البنك التجاري الدولي “cib” 30.85 30.95 مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 30.95 بنك الأهلي الكويتي 30.88 30.95 بنك مصر إيران للتنمية 30.88 30.95 بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 30.95 البنك العربي الأفريقي الدولي 30.85 30.95 المصرف العربي الدولي 30.85 30.95 البنك العقاري المصري العربي 30.85 30.95 بنك التعمير والإسكان 30.85 30.95 جدول سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 30-1-2024 بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 30-1-2024 في السوق السوداء

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 30-1-2024، جنيهين، وبلغ مستوى قياسي جديدا غير مسبوق، مع ترقب المتعاملين لموعد صدور قرار تعويم الجنيه المصري قريبا.

وزاد متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 30-1-2024، إلى نحو 70.60 جنيها للشراء، و71.60 جنيها للبيع، مقابل نحو 68.50 جنيها للشراء، و69.50 جنيها للبيع.

والاتجار، وتداول العملات العربية والأجنبية، في السوق السوداء، جريمة وفقا للقانون المصري، يعاقب من يرتكبها بعقوبة مشددة، تشمل السجن المشدد، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الثلاثاء 30-1-2024

انخفض متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي اليوم الثلاثاء 30-1-2024، إلى نحو 33.41 جنيها للشراء، و 33.51 جنيها للبيع، مقابل نحو 33.47 جنيها للشراء، و 33.59 جنيها للبيع، أمس حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما زاد متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 30-1-2024، إلى نحو 76.54 جنيها للشراء، و 77.62 جنيها للبيع، مقابل نحو 74.35 جنيها للشراء، و 75.44 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الثلاثاء 30-1-2024

ارتفع متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الثلاثاء 30-1-2024، رسميا إلى نحو 39.19 جنيها للشراء، و39.33 جنيها للبيع، مقابل نحو 39.17 جنيها للشراء، و39.30 جنيها للبيع، أمس حسب بيانات البنك المركزي المصري.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 30-1-2024، إلى نحو 89.77 جنيها للشراء، و 91.04 جنيها للبيع، مقابل نحو 87.01 جنيها للشراء، و 88.28 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء 30-1-2024

استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الثلاثاء 30-1-2024، رسميا عند نحو 8.22 جنيهات للشراء، و8.25 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 30-1-2024، إلى نحو 18.89 جنيها للشراء، و19.16 جنيها للبيع، مقابل نحو 18.29 جنيها للشراء، و18.56 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الثلاثاء 30-1-2024

استقر متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم الثلاثاء 30-1-2024، رسميا عند نحو 8.39 جنيهات للشراء، و8.42 جنيهات للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما زاد متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء اليوم الثلاثاء 30-1-2024، إلى نحو 19.23 جنيها للشراء، و 19.50 جنيها للبيع، مقابل نحو 18.66 جنيها للشراء، و 18.93 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الثلاثاء 30-1-2024

وانخفض متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم الثلاثاء 30-1-2024، رسميا إلى نحو 100.22 جنيه للشراء، و100.57 جنيه للبيع، مقابل نحو 100.24 جنيه للشراء، و100.59 جنيه للبيع، أمس حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق السوداء الثلاثاء 30-1-2024، إلى نحو 230.78 جنيها للشراء، و 234.05 جنيها للبيع، مقابل نحو 223.11 جنيها للشراء، و 226.37 جنيها للبيع، أمس.