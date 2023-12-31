استقر متوسط سعر الدولار في مصر، اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023، في البنوك، وشركات الصرافة المصرية، بينما ارتفع سعر الدولار، ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات السوق الموازية “السوداء”، مقداره 10 قروش.

وظل متوسط أسعار معظم العملات الرئيسية الأجنبية، والعربية، ثابتا، خلال تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، اليوم الأحد، فيما تباين متوسط أسعار هذه العملات الرئيسية، في تعاملات محدودة بالسوق الموازية “السوداء”، مع ترقب السوق لصدور قرار تعويم الجنيه المصري، وتباين سعر جرام الذهب في مصر، مع استمراره في مستويات قياسية منذ نحو شهر.

سعر الدولار يقفز 12 مرة في 9 سنوات

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023.. ارتفاع طفيف بالسوق السوداء

ارتفع سعر الدولار رسميا، 35 مرة خلال الـ 9 سنوات الماضية، مرت فيهم عملية تعويم الجنيه المصري، بـ 12 قفزة، و 23 تحريكا لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري، أغلبها للارتفاع، وبعضها للانخفاض، ليظل سعر الدولار، ثابتا منذ عند 30.84 جنيها للشراء، و 30.94 جنيها للبيع، منذ 9 مارس الماضي، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

وبدأ تعويم الجنيه المصري، في عام 2015 بالتدريج، ثم أصبح التعويم قفزات في سعر الدولار مع نهاية عام 2016، تحدث كل فترة لا تتجاوز العامين.

وقفز سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، حسب بيانات البنك المركزي المصري، في 18 يناير 2015 من 7.17 جنيهات للدولار إلى نحو 30.94 جنيها، مقابل الدولار بنسبة ارتفاع 331.5%.

وترتفع نسبة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، إلى نسبة 639%، عند مقارنة سعر الدولار الحالي في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، التي تتجاوز 52 جنيها، اليوم الأحد 31-12-2023، بسعر الدولار الرسمي، في يناير 2015.

قرض صندوق النقد الدولي

اقتربت الحكومة المصرية، من التوصل لاتفاقية مع صندوق النقد الدولي، حسب وكالة بلومبرغ، تتضمن برنامج إصلاح اقتصادي، مدعوم بقرض تمويلي جديد، قيمته تصل إلى نحو 6 مليارات دولار، أو أكثر.

ويتوقع الخبراء، أن تصدر الحكومة المصرية، قرارا بتعويم الجنيه المصري، بعد توقيع اتفاقية القرض الجديد مع صندوق النقد الدولي.

أسعار العملات في مصر اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023.. ارتفاع طفيف بالسوق السوداء

نقدم لك فيما يلي، أسعار معظم العملات العربية، والأجنبية الرئيسية في مصر، في شركات الصرافة، اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023، ومتوسط أسعار هذه العملات خلال تعاملات السوق السوداء حسب موقع “sarf- today”.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023 في البنوك

ظل متوسط سعر الدولار في مصر الرسمي اليوم الأحد 31-12-2023، ثابتا عند نحو 30.84 جنيها للشراء، و30.94 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

فيما سجل متوسط سعر الدولار في البنوك، وشركات الصرافة، اليوم الأحد 31 ديسمبر، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر، اليوم الأحد 31-12-2023، نحو 30.75 جنيها للشراء، و30.85 جنيها للبيع، وهو السعر نفسه في البنك الأهلي المصري.

فيما سجل أعلى سعر لشراء الدولار، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، اليوم الأحد 31-12-2023، عند نحو 30.90 جنيها،

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد بعدد من البنوك المصرية

وهذا هو سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023، بعدد من البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 30.75 30.85 بنك مصر 30.75 30.85 بنك الإسكندرية 30.85 30.95 البنك التجاري الدولي “cib” 30.85 30.95 مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 30.95 بنك الأهلي الكويتي 30.88 30.95 بنك مصر إيران لتنمية 30.88 30.95 بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 30.95 البنك العربي الأفريقي الدولي 30.85 30.95 المصرف العربي الدولي 30.85 30.95 البنك العقاري المصري العربي 30.85 30.95 بنك التعمير والإسكان 30.85 30.95 جدول سعر الدولار اليوم الأحد 31-12-2023، بعدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023 في السوق السوداء

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023.. ارتفاع طفيف بالسوق السوداء

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر، اليوم الأحد 31-12- 2023، ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات محدودة في السوق الموازية “السوداء”، مع توقع صدور قرار تعويم الجنيه المصري.

وزاد متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 51.40 جنيها للشراء، و52.40 جنيها للبيع، مقابل نحو51.30 جنيها للشراء، و52.30 جنيها للبيع، أمس.

وتداول العملات الأجنبية، في السوق الموازية “السوداء” بمصر، جريمة وفقا للقانون الجنائي المصري، يعاقب من يرتكبها بمصادرة المبالغ المضبوطة، والسجن المشدد، وغرامة بالملايين.

سعر اليورو في مصر اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023

وظل متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي، اليوم الأحد، ثابتا عند نحو 34.27 جنيها للشراء، و34.38 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما تراجع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي، اليوم الأحد 31-12-2023، خلال التعاملات في السوق الموازية “السوداء”، إلى عند نحو 56.74 جنيها للشراء، و57.85 جنيها للبيع، مقابل نحو 56.81 جنيها للشراء، و57.92 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023

واستقر متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، اليوم الأحد 31-12-2023، عند نحو 39.37 جنيها للشراء، و39.52 جنيها للبيع، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

بينما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر، خلال التعاملات في السوق السوداء، اليوم الأحد، إلى نحو 65.46 جنيها للشراء، و66.73 جنيها للبيع، مقابل نحو 65.35 جنيها للشراء، و66.63 جنيها للبيع، أمس.

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023.. ارتفاع طفيف بالسوق السوداء

واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023، حسب بيانات البنك المركزي المصري، عند نحو 8.22 جنيهات للشراء، و8.25 جنيهات للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الريال السعودي، خلال التعاملات في السوق السوداء، اليوم الأحد 31-12-2023، إلى نحو 13.73 جنيها للشراء، و13.99 جنيها للبيع، مقابل نحو 13.68 جنيها للشراء، و13.95 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023

واستقر متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي، اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023، حسب بيانات البنك المركزي المصري، عند نحو 8.39 جنيهات للشراء، و8.42 جنيهات للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي في مصر خلال التعاملات في السوق السوداء، اليوم الأحد 31-12-2023، إلى نحو 14 جنيها للشراء، و14.27 جنيها للبيع، مقابل نحو13.97 جنيها للشراء، و14.24 جنيها للبيع، أمس.

سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023

وظل متوسط سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023، حسب بيانات البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو100.39 جنيه للشراء، و100.74 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر صرف الدينار الكويتي في مصر خلال التعاملات في السوق السوداء، اليوم الأحد 31-12-2023، إلى نحو 167.23 جنيها للشراء، و170.48 جنيها للبيع، مقابل نحو 166.77 جنيها للشراء، و170.02 جنيها للبيع، أمس.