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“سابك” تقترب من إتمام بيع “حديد” بـ 12.5 مليار ريال

“سابك” كشفت في بيان، أنه من المقرر إغلاق الصفقة، في النصف الثاني من هذا العام.

فريق التحرير by فريق التحرير
"سابك" تقترب من إتمام بيع "حديد" بـ 12.5 مليار ريال
"سابك" تقترب من إتمام بيع "حديد" بـ 12.5 مليار ريال

حصلت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” عملاقة صناعة البتروكيماويات، على كافة الموافقات اللازمة واستيفاء الشروط المسبقة لإتمام بيع شركتها التابعة “حديد” لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، حسبما ذكرت في إفصاح لتداول.

وأضافت “سابك“، أنها أكملت أيضًا نقل ملكية حديد بالكامل إلى صندوق الاستثمارات العامة.

وقت إغلاق الصفقة

من المقرر إغلاق الصفقة، التي تبلغ قيمتها المؤسسية 12.5 مليار ريال سعودي، في النصف الثاني من هذا العام.

وسيتم إغلاق الصفقة من خلال “آلية حسابات الإنجاز” – في التحديث المالي، يعني ذلك أن السعر الذي سيدفعه صندوق الاستثمارات العامة لشركة “حديد” سيتم حسابه في النهاية بناءً على البيانات المالية لشركة حديد في وقت الإغلاق.

توقعات “سابك” من الصفقة

"سابك" تقترب من إتمام بيع "حديد" بـ 12.5 مليار ريال

وقالت “سابك“، في وقت سابق من هذا العام إنها تتوقع أن يدر بيع شركتها التابعة “حديد” لصندوق الاستثمارات العامة ما بين 1.7 و1.9 مليار دولار عند اكتماله.

والعام الماضي، كانت الشركة السعودية للصناعات الأساسية، قد وافقت على بيع “حديد” إلى صندوق الاستثمارات العامة في محاولة ” لتحسين محفظتها والتركيز على أعمالها الأساسية”، والمساهمة في نمو العديد من القطاعات بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والتعدين.

وقالت أيضا آنذاك إن سحب الاستثمارات يتماشى أيضًا مع جهود الصندوق السيادي لدفع التنمية الصناعية في البلاد وتلبية الطلب المحلي المتزايد على الصلب. وكان المسؤولون يأملون في البداية في إتمام عملية البيع في النصف الأول من عام 2024.

نبذة عن شركة “حديد”

"سابك" تقترب من إتمام بيع "حديد" بـ 12.5 مليار ريال

 تركز شركة “حديد”، وحدة الفولاذ للشركة السعودية للصناعات الأساسية، على تصنيع منتجات الصلب، بما في ذلك قضبان التسليح، والأسلاك الملفوفة، والقضبان، والألواح، والمقاطع، والملفات المدرفلة على الساخن والبارد، والملف المجلفن، والملف المطبوع مسبقًا، والملف المصفح بالفيلم الساخن.

سحب الاستثمارات وأول خسارة صافية لـ “سابك”

وأعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية،عن خسارة صافية قدرها 2.8 مليار ريال سعودي في عام 2023، وهي أول خسارة صافية لعملاق البتروكيماويات على الإطلاق. وترجع الخسائر جزئيا إلى توقف العمليات بعد بيع شركة حديد التابعة لها.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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