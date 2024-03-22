في طرحها العام الأولي “ريديت” تجمع 748 مليون دولار

جمعت شركة “ريديت“، ومساهموها 748 مليون دولار، حيث قاموا بتسعير الأسهم في طرح عام أولي عند الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه مسبقا، وهو ثاني إدراج كبير للتكنولوجيا في عدة أيام.

وباعت منصة التواصل الاجتماعي، “ريديت”، إلى جانب كبار المسؤولين التنفيذيين والموظفين الآخرين، 22 مليون سهم مقابل 34 دولارًا للسهم، وفقًا لبيان يؤكد تقريرًا سابقًا صادرًا عن بلومبرغ نيوز.

وتم تسويق الأسهم في الاكتتاب العام بسعر يتراوح بين 31 إلى 34 دولارًا.

القيمة السوقية لـ “ريديت” بعد طرحها العام الأولي

بسعر الاكتتاب العام، تبلغ القيمة السوقية لـ “ريديت” 5.4 مليار دولار أمريكي استنادًا إلى الأسهم القائمة المدرجة في إيداعاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

وعند إضافة خيارات الأسهم، ووحدات الأسهم المقيدة، فإن القيمة السوقية لـ “Reddit” الكاملة تقترب من 6.4 مليار دولار.

تُعد “Reddit” إضافة رفيعة المستوى إلى قائمة الشركات العامة الجديدة وتلك التي ستصبح عامة في عام 2024.

ذكرت بلومبرغ في وقت سابق من يوم الأربعاء، أن “Reddit”، ومساهميها كانوا يتوقعون أن يتم تسعير الاكتتاب العام عند الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن أو أعلى منه.

أول شركة للتواصل الاجتماعي تتقدم للاكتتاب منذ 2019

وتعد “ريديت” أول شركة للتواصل الاجتماعي تتقدم بطلب للاكتتاب العام الأولي منذ 2019، وهو العام الذي وافق طرح شركة Pinterest.

ويتم تخصيص حوالي 8% من أسهم الاكتتاب العام لمستخدمي Reddit، والمشرفين الذين أنشأوا حسابات قبل الأول من يناير، بالإضافة إلى بعض أعضاء مجلس الإدارة والأصدقاء وعائلات بعض الموظفين والمديرين.

لن تخضع هذه الأسهم للحجز، مما يعني أنه يمكن للمالكين بيعها في يوم افتتاح التداول، وفقًا لإيداعات Reddit.

أكبر مساهم في Reddit هو شركة Advance Magazine Publishers Inc، وهي جزء من إمبراطورية النشر التابعة لعائلة Newhouse التي تمتلك Conde Nast، والتي اشترت Reddit في عام 2006 وأخرجته في عام 2011.

جهود “ريديت” في الاكتتاب لمدة عامين

وتعكس نتيجة الطرح العام الأولي المميزة، جهد Reddit التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو، الذي بدأ منذ أكثر من عامين في خطة الاكتتاب عام 2021، عندما سجلت الاكتتابات العامة الأولية في البورصات الأمريكية رقمًا قياسيًا على الإطلاق بقيمة 339 مليار دولار، وفقًا للبيانات المجمعة بواسطة بلومبرغ.

وتظهر البيانات، أن الاكتتابات العامة الأولية في الولايات المتحدة تراجعت منذ ذلك الحين، حيث وصلت إلى 26 مليار دولار فقط في العام الماضي.