فريق التحرير by فريق التحرير

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“راك بنك” يبدأ بيع سندات أثر اجتماعي

ستستخدم العوائد من بيع السندات في تمويل مشروعات اجتماعية أو الاستثمار فيها.

فريق التحرير by فريق التحرير

بدأ بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) اليوم في تلقي طلبات لشراء سندات أثر اجتماعي لأجل خمس سنوات، كما أظهرت وثيقة مصرفية اطلعت عليها “رويترز”.

وذكرت الوثيقة أن السعر الاسترشادي الأولي للسندات تحدد عند نحو 170 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية.

ويعتزم البنك بيع سندات تتمتع بأولوية الدفع بالحجم القياسي مقومة بالدولار غير مضمونة في طرح هو الأول من نوعه لسندات أثر اجتماعي في إطار برنامج البنك للسندات متوسطة الأجل المقومة بعملات أجنبية بقيمة ملياري دولار.

وأضافت الوثيقة أن العوائد من بيع السندات، المتوقع إعلان تسعيرها النهائي في وقت لاحق من اليوم الخميس، ستستخدم في تمويل مشروعات اجتماعية أو الاستثمار فيها.

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فريق التحرير

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