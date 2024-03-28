ديوا توزع 3.1 مليار درهم نقداً على المساهمين

وافق مساهمو هيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا” خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد اليوم على توزيع أرباح نقدية بقيمة 3.1 مليار درهم عن النصف الثاني من العام الماضي على المساهمين المسجلين بتاريخ أقصاه 8 إبريل 2024.

وعُقد اجتماع الجمعية العمومية حضورياً في دبي، وكذلك عن بُعد، برئاسة مطر حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي، وبحضور سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي وأعضاء مجلس إدارة الهيئة ونسبة 85.9% من المساهمين.

وبالنسبة للمساهمين الذين يستثمرون في أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي قبل تاريخ سجل توزيعات الأرباح في 8 إبريل 2024 (مع آخر تاريخ استحقاق في 4 إبريل 2024)، تبلغ نسبة العائد خلال الإثني عشر شهراً التالية 5% على أساس سعر السهم وقت الاكتتاب العام الأولي بقيمة 2.48 درهم للسهم.

وقال مطر حميد الطاير إن هيئة كهرباء ومياه دبي تركز على هدفها الاستراتيجي الذي يتمحور حول تحقيق نمو مستدام، والبقاء في طليعة التميز التشغيلي الذكي والمبتكر، وتعظيم العوائد لجميع المعنيين، إضافة إلى تقليل البصمة البيئية للهيئة.

من جهته، قال سعيد محمد الطاير إن هيئة كهرباء ومياه دبي ملتزمة بتحقيق التميز التشغيلي والنمو المستدام، وفي عام 2023، تجاوزت إيرادات الهيئة السنوية 29 مليار درهم، كما بلغت الأرباح التشغيلية السنوية أكثر من 8.7 مليار درهم وتجاوزت الأرباح قبل الاستقطاعات 14.7 مليار درهم، وتعد هذه الأرقام أعلى أرقام تحققها الهيئة في تاريخها.

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