دبي الأولى عربياً والـ 20 عالمياً في تصنيف المراكز المالية

تقدمت دبي مركزاً واحداً إلى المركز 20 فيما تراجعت أبوظبي مركزين إلى المركز 37 عالمياً بين أفضل 121 مركزاً مالياً عالمياً المالية العالمية وفق النسخة الخامسة والثلاثين من مؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI 35) الصادر عن “زد/ ين بارتنرز” في لندن، بالتعاون مع معهد التنمية الصيني في شنزين.

واحتلت دبي المرتبة الأولى عربياً تليها أبوظبي، ثم جاءت البحرين في المركز 76 عالمياً، تليها الكويت (80) فالرياض (84)، ثم الدوحة (88).

أما في تصنيف أفضل مراكز التكنولوجيا المالية على مستوى العالم، فقد احتلت دبي المركز الول عربياص والـ 30 عالمياً، تليها أبوظبي في المركز 41 عالمياً، ثم الدار البيضاكء في المركز 58 عالمياً.

وحافظت مدينة نيويورك الأمريكية على مكانتها كأفضل المراكز المالية للعام السادس على التوالي، متفوقة على لندن التي حافظت أيضاً على المركز الثاني، تبعتها سنغافورة، ثم هونغ كونغ وسان فرانسيسكو.

وقد حافظت نيويورك على مكانتها كأفضل مراكز التكنولوجيا المالية على مستوى العالم، تليها لندن، ثم سان فرانسيسكو وشنزين، في حين تغلبت واشنطن على سنغافورة لتتقدم إلى المركز الخامس عالمياً.

ويصنف المؤشر 121 وجهة مالية على مستوى العالم اعتماداً على أكثر من 48 ألف تقييم عبر الإنترنت، تتضمن قرابة 8.5 ألف تقييم من خبراء ماليين، فضلاً عن بيانات من منظمات دولية مثل البنك الدولي والأمم المتحدة وغيرهما.

ويتم تحديث مؤشر المراكز المالية العالمية ونشره مرتين سنوياً، الأولى في آذار/ مارس والثانية في أيلول / سبتمبر، ويحظى باهتمام كبير من المجتمع المالي العالمي.

ويتم تجميع مؤشر المراكز المالية العالمية باستخدام 145 عاملاً فعالاً. ويتم توفير هذه التدابير الكمية من قبل أطراف ثالثة بما في ذلك البنك الدولي، ووحدة المعلومات التابعة لمجلة “الإيكونومست”، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والأمم المتحدة.