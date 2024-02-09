“غولدمان ساكس”: لا نتوقع خفض قيمة الجنيه المصري قريبا

شهدت الأيام الماضية، الكثير من الحديث عن خفض قيمة الجنيه المصري، خاصة مع الإعلان عن اقتراب الحكومة من الحصول على تمويل بإجمالي 12 مليار دولار من صندوق النقد، وأيضا إعلان الرئيس السيسي عن حزمة حماية اجتماعية جديدة بـ 180 مليار جنيه.

ماذا حدث في السوق السوداء مع توقعات تعويم الجنيه؟

انتعش سعر العملة المصرية بقوة خلال الساعات الأخيرة في السوق الموازية ليسجل نحو 65 جنيها بعد أن انخفض بداية الأسبوع إلى مستوى 52 جنيها، مما غذى توقعات السوق المرتفعة بالفعل بتخفيض وشيك لسعر الجنيه الرسمي.

خفض قيمة الجنيه غير مؤكد

من جانبه، قال فاروق سوسة من بنك غولدمان ساكس في تصريحات نقلتها قناة العربية: إن توقيت وحجم أي تخفيض للجنيه المصري غير مؤكد إلى حدٍ كبير، وهو في النهاية قرار سياسي للسلطات المصرية.

وتابع سوسة: أن قرار تعويم الجنيه يعتمد إلى حد كبير على المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، ولكنه يرى أن تخفيض قيمة الجنيه المصري في الظروف الحالية، لن يحقق المستهدف منه من جانب السلطات المصرية.

ويتوقع بنك غولدمان ساكس، أيضا أن تحصل مصر على حزمة تمويلية بقيمة 12 مليار دولار، بواقع 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ونحو 5 مليارات دولار من شركاء دوليين، وإقليميين.

ومن المتوقع أن تستمر السلطات المصرية في إدارة سعر الصرف في المستقبل المنظور، ولكن ربما بمرونة أكبر، وفق سوسة.

3 أهداف رسمية من قرار تعويم الجنيه

وأوضح سوسة: أن الحكومة المصرية لديها 3 أهداف رئيسية من قرار تعويم الجنيه وهي، القضاء على السوق الموازية للدولار، وتوحيد سعر الصرف، وتقليل عمق أي خفض للجنيه المصري.

وأضاف، أن هذه الأهداف حتى تتحقق يجب توافر شرطان، الأول مرتبط بضرورة تساوي جانبي الطلب والعرض على العملات الأجنبية، والثاني هو ضمان وجود احتياطيات من العملات الأجنبية تكفي لتلبية الطلب من دون انقطاع عن النطاق المستهدف لسعر الصرف.

وفي ظل غياب هذين الشرطين حتى الآن، وفقاً لسوسة، فإن القطاع المصرفي لا يمتلك السيولة الكافية من العملات الأجنبية نتيجة تراكم الطلبات، مما سيزيد الطلب على الدولار، خاصة وأنه لا يتلقى سوى القليل من تدفقات العملات الأجنبية، التي يمررها إلى الاقتصاد.

ولمواجهة هذه التحديات، يعتقد “غولدمان ساكس”، أن القطاع المالي في مصر يحتاج إلى مزيد من تشديد السياسات، إلى جانب بناء البنوك لاحتياطيات كافية من العملات الأجنبية قبل أي محاولة لتوحيد سعر الصرف عن طريق تخفيض قيمة الجنيه.

لا تتوقع خفض قيمة الجنيه قريبا

وفي السياق ذاته، نفت مصادر مطلعة في تصريحات لقنوات محلية، ما تردد عن اقتراب خفض قيمة الجنيه، على خلفية الحزمة الجديدة من الحماية الاجتماعية التي يعتبرها البعض تمهيدا له.

وترددت أنباء أمس عن أن الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية البالغة قيمتها 180 مليار جنيه هي مقدمة لخفض قيمة الجنيه.

هل يصل سعر صرف الدولار رسميا إلى 50 جنيها؟

من المتوقع أن يتجاوز سعر صرف الدولار في البنوك حاجز الـ 50 جنيها بنهاية العام الجاري، حسبما توقع زياد داود كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة لدى بلومبرغ.

وأضاف داود: “لا أعتقد أنه سيكون هناك سعر صرف مرن في مصر، ولكن سيجري تخفيض قيمة الجنيه”.

توقعات أخرى لخفض قيمة الجنيه

تتوقع مؤسسة “أكسفورد إيكونومكس”، انخفاض قيمة الجنيه المصري في البنوك إلى 55-60 جنيها للدولار بنهاية العام الجاري، في حال تبني البنك المركزي نظام سعر صرف مرن.

كما توقعت وكالة “ستاندرد أند بورز”، خفض مصر لقيمة الجنيه رسميا إلى نصف قيمته الحالية كي تستفيد البلاد من حزمة صندوق النقد الدولي.

شائعات خفض قيمة الجنيه تربك سوق الذهب

أوقف بعض تجار الذهب عمليات التسعير، والبيع، والشراء على خلفية شائعة تشير إلى خفض وشيك لقيمة الجنيه، ما وضع السوق في حالة من “الارتباك”، حسبما ذكرت منصة تداول الذهب آي صاغة على موقعها الإلكتروني.

واستقرت أسعار الذهب اليوم، إذ سجل الذهب عيار 24 نحو 3943 جنيها للجرام، بانخفاض يبلغ 15% تقريبا عن سعر الأسبوع الماضي البالغ 4629 جنيها.