حالة نادرة.. دعوات جماعية ضد شركتين سعوديتين لمخالفتهما القوانين

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن صدور قرارين من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية يقضيان بالموافقة على قبول طلب تقييد دعويين جماعيتين مقدمتين من مستثمرَين ضد شركتي “سنام الأعمال للتجارة القابضة” و”عنوان الرياضة لخدمات الأعمال قابضة” وذلك لقيامها بعملية اكتتاب مخالفة وغير قانونية، وهي حالة ربما تكون نادرة في ظل القوانين الناظمة لآلية عمل السوق المالية السعودية.

وذكرت الهيئة في بيان أمس الأحد أن القرار الأول للجنة جاء “بعد تقدم أحد المستثمرين ضد شركة “سنام الأعمال للتجارة القابضة”، بعد قيامها بحملة تسويقية عن طرح أسهم شركة سنام النمو لخدمات الأعمال القابضة وهي شركة تابعة لها دون اتباعها الإجراءات النظامية الواردة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة واكتتابه في تلك الأسهم بناء على ذلك. وقد طلب المدعي تقييد الدعوى الجماعية لدى اللجنة، وفسخ الاتفاقية المبرمة مع الشركة، وإلزامها برد الأموال التي دفعها نتيجة اكتتابه”.

وجاء قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية الثاني على خلفية تقدم أحد المستثمرين ضد شركة “عنوان الرياضة لخدمات الأعمال قابضة” نتيجة طرح أسهمها وقيامها بحملة تسويقية للاستثمار معها دون اتباعها الإجراءات النظامية الواردة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة واكتتابه بناء على ذلك. وقد طلب المدعي تقييد الدعوى الجماعية لدى اللجنة وفسخ الاتفاقية المبرمة مع الشركة، وإلزامها برد الأموال التي دفعها نتيجة اكتتابه.

وقالت الهيئة إنه يحق لأي شخص اكتتب في أسهم شركة سنام النمو لخدمات الأعمال القابضة وشركة عنوان الرياضة لخدمات الأعمال قابضة، التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام إلى الدعويين الجماعيتين المشار إليهما خلال 90 يوماً من تاريخ هذا الإعلان، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، استناداً إلى المادة 57 من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، وسوف تدرس اللجنة الطلبات الواردة إليها وفق الإجراءات النظامية.

وأكدت على حرصها على حماية المستثمرين وتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بما يحقق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.

وأضافت أن حماية المستثمرين في السوق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة والتي تنطوي على احتيال أو غش أو تلاعب تأتي ضمن أبرز أولوياتها، حيث تعمل باستمرار على توفير الوسائل والممكنات المناسبة للمستثمرين لممارسة حقوقهم، وتنظيم وتطوير الإجراءات الكفيلة للحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في الأوراق المالية وتقليل تكاليفها؛ بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وأيسر آلية ممكنة، وبما يحقق الحماية للمستثمرين.

"سنام الأعمال" و"عنوان الرياض" قامتا بعملية اكتتاب غير قانونية



المحامي والمستشار القانوني ماجد قاروب يعلق:



– من المستغرب أن هذا الأمر يحدث في ظل وضوح القوانين



– المخالفات المرتكبة تترتب عليها عقوبات صارمة



ذهول واندهاش

قال المحامي والمستشار القانوني ماجد قاروب في تصريح لقناة “الإخبارية” السعودية مساء أمس الأحد “أنا في حالة ذهول واندهاش وحزن أن هذه النوعية من المخالفات ترتكب اليوم في عصر الإعلام والتواصل الاجتماعي والأكثر دهشة وجود من يندفع للشراء والتعامل في شراء أسهم شركة عامة بدون الاطلاع على ما تنشره هيئة السوق المالية وتداول والمواقع الرسمية وغيرها”.

وأضاف “حقيقة لا أستطيع تكملة الكلام لأني في حالة اندهاش أن هذا النوع من المخالفات يرتكب في المملكة العربية السعودية.. طالما أن هناك ناس جشعة ترغب بالثراء السريع يعتقدون أنهم لقوا فرصة محد شافها وأنهم أذكياء وشطار، بالحقيقة هم طماعون”.

“مخالفة شنيعة”

قال قاروب أيضاً “أنا أسف أني أتكلم على هذه القضية لكن أنا حقيقة أتحدث بالعموم أن هذا الحدث مورس اليوم في المملكة العربية السعودية، وأن هناك من تجرأ على ارتكاب هذه المخالفة العلنية بادعاء طرح شركة عامة بدون الالتفات إلى العقوبات الكبيرة والشديدة والصارمة الموجودة في السوق المالية، في وقت محاربة الفساد والشفافية والنزاهة نجد من يرتكب هذه المخالفة البشعة الشنيعة التي يمكن أن تتطور إلى جمع أموال وتمويل إرهاب وغسل أموال وأشياء كثيرة جداً من تبعات تجميع أموال بوجه غير شرعي ومقننة.. حقيقة أمر غريب أنا عاجز عن الوصف والتحليل”.