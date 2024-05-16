جي إف إتش المالية تعين مستشارين للإدراج في السعودية

عينت مجموعة “جي إف إتش” المالية مستشارين لإدراج أسهمها في السوق المالية السعودية، وتقوم بوضع اللمسات النهائية على المستندات لتقديمها، وفق إفصاح للشركة اليوم الخميس.

وقد أعلنت المجموعة، في 19 شباط / فبراير الماضي، عن بدء إجراءات إدراج أسهمها في السوق المالية السعودية، لتصبح بذلك السوق الخليجية الخامسة التي تدرج الشركة أسهمها بها. وقالت حينذاك إنها عينت شركة الأهلي المالية لتقديم طلب إدراج أسهمها في “تداول”.

وكانت الجمعية العمومية للمجموعة قد وافقت في 3 نيسان / أبريل 2022، على إدراج أسهم المجموعة في كلٍ من السوق المالية السعودية وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

يشار إلى أن أسهم المجموعة مدرجة حالياً في 4 بورصات خليجية هي: البحرين ودبي وأبوظبي والكويت، وهي الوحيدة خليجياً المدرجة بهذا العدد من البورصات.

وقد أعلنت “جي إف إتش” عن ارتفاع أرباحها بنسبة 13% إلى 27.14 ملیون دولار في الربع الأول من العام الجاري.

وتدير “جي إف إتش” أكثر من 20.6 مليار دولار من الأصول والصناديق، بما في ذلك محفظة عالمية من الاستثمارات في الخدمات اللوجستية والعقارات والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.