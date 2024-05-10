جنون الذهب في آسيا.. سبائك صغيرة تباع مثل الحلوى.. ما السر

باتت سبائك الذهب الصغيرة سلعة رائجة في متاجر كوريا الجنوبية، حيث يتهافت الزبائن على شرائها من منافذ البيع الصغيرة مثل CU و GS25.

وتعاونت CU، أكبر سلسلة متاجر صغيرة في البلاد، مع الشركة الكورية لسك العملة والطباعة الأمنية (KOMSCO) لتوفير سبائك ذهبية صغيرة بحجم يتراوح بين 0.1 جرام و 1.87 جرام.

وتلقى هذه السبائك رواجاً هائلاً، حيث بيعت قطعة الذهب ذات الجرام الواحد خلال يومين فقط من طرحها بسعر 113 ألف وون (حوالي 88 دولار أمريكي).

أسعار سبائك الذهب

وتتراوح أسعار السبائك الأخرى بين 77 ألف وون (حوالي 60 دولار أمريكي) لقطعة 0.5 جرام و 225 ألف وون (حوالي 177 دولار أمريكي) لقطعة 1.87 جرام.

وتأتي السبائك مع رسائل تهنئة وأمنيات بعيد ميلاد سعيد وحتى تصميمات لأنواع الشخصيات، مما يجعلها خياراً مثاليًا للهدايا.

ويبدو أن هذا الاقبال على شراء سبائك الذهب مدفوع بارتفاع أسعار المعدن الأصفر، حيث ارتفع الطلب على السبائك والعملات المعدنية في كوريا الجنوبية بنسبة 27% على أساس سنوي إلى 5 أطنان في الربع الأول من هذا العام، وفقًا لمجلس الذهب العالمي.

وأشار المجلس إلى أن هذه تعد زيادة ملحوظة في مشتريات الذهب في كوريا الجنوبية، مسجلةً أعلى مستوى لها منذ أكثر من عامين.

وليس CU فقط من يستفيد من هذا الاقبال، حيث تُقدم سلسلة المتاجر الصغيرة GS25 أيضًا رقائق ذهبية صغيرة للبيع من آلات البيع.

وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار الذهب في كوريا الجنوبية إلى مستويات قياسية مدفوعة بقوة من انخفاض قيمة العملة المحلية، مما أدى إلى زيادة الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.

وبحسب بورصة الذهب الكورية، وصل سعر الذهب إلى 456 ألف وون (335.3 دولار) لكل 3.75 غرام، أو 0.13 أونصة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

ويأتي هذا الارتفاع في الوقت الذي يشهد فيه الوون الكوري انخفاضًا حادًا مقابل الدولار الأمريكي، حيث فقد أكثر من 5% من قيمته منذ بداية العام، ليصل إلى مستوى 1,358.7 وون مقابل الدولار.

وأرجع هينج كون هاو، رئيس استراتيجية الأسواق والاقتصاد العالمي وأبحاث الأسواق في “UOB”، هذا الارتفاع إلى سعي المستثمرين المحليين إلى حماية ثرواتهم من خلال الاستثمار في أصول الملاذ الآمن مثل الذهب في ظل عدم اليقين الاقتصادي.

ووفقًا لمجلس الذهب العالمي، شهد الطلب على الذهب في آسيا نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مدفوعًا بارتفاع مستويات الدخل والوعي المتزايد بأهمية الاستثمار في الأصول المتنوعة.

ويشير المجلس إلى أن هذا الاتجاه مدفوع بشكل خاص بجيل الشباب في آسيا الذين يتطلعون إلى الذهب كوسيلة لحماية ثرواتهم من مخاطر التضخم وانخفاض قيمة العملة.