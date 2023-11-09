السيد العزوني

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Posted inأسواق المال

صندوق جدوى ريت السعودية يبرم إتفاقية بقيمة 120 مليون ريال

أبرم صندوق جدوى ريت السعودية صفقة كبيرة بلغت 120 مليار ريال قيمة عقار مجمع مكتبي في الرياض.

السيد العزوني

أعلنت شركة جدوى للاستثمار بصفتها مدير صندوق جدوى ريت السعودية عن توقيع اتفاقية شراء عقار مجمع مكتبي في الرياض بقيمة 120 مليون ريال.

وأعلنت اليوم الشركة المدرجة في سوق السعودية المالي أن قيمة الشراء غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية، وسيتم تمويل عملية الاستحواذ عن طريق التسهيلات البنكية المتاحة.

وأصدرت الشركة بياناً صحفياً قالت فيه إن العقار يقع في حي حطين شمال مدينة الرياض تحت مسمى مجمع “لفيف”.

وأضافت: “العقار عبارة عن مجمع مكتبي مقام على أرض مساحتها (6,000) متر مربع، ومسطحات بناء تبلغ (18,991) متر مربع تشمل دورين مواقف تحت الأرض”.

وواصلت: “العقار تم تطويره حديثا وتم تأجير ما نسبته 60% من وحداته وبإجمالي إيرادات 7 مليون ريال سعودي”.

وأكدت الشركة أن الاتفاقية مشروطة بإتمام الفحص النافي للجهالة للعقار من الناحية القانونية والفنية، ونفت وجود أي طرف ذو علاقة فيما يخص الاستحواذ.

وبخصوص الأثر الناتج عن وقوع الإتفاقية، قالت الشركة إن الأثر المالي لهذه الصفقة يتوقع أن يكون إيجابياً بشكل عام والذي سينعكس على نتائج الصندوق خلال النصف الأول من عام 2024 وذلك في حال إتمام الصفقة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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