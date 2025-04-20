ثروة تاجر عربي تتضاعف ثلاث مرات منذ بداية العام وتتصدر قائمة نمو الثروات

قد تمر سنوات، في عالم الأعمال، دون أن يسلط الضوء على اسم بعينه، إلى أن يأتي حدث استثنائي يعيد رسم ملامح المشهد، وهذا ما حدث مع رجل الأعمال الإماراتي حسين سجواني، مؤسس شركة “داماك”، الذي عاد بقوة إلى الواجهة الاقتصادية في عام 2025 بعد فترة من الهدوء، مسجلاً واحدة من أسرع قفزات الثروة في قائمة “بلومبرغ” للمليارديرات.

سجل رجل الأعمال الإماراتي، حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة “داماك” العقارية، قفزة غير مسبوقة في ثروته خلال عام 2025، جعله واحداً من أسرع المليارديرات نمواً في قائمة “بلومبرغ” التي تضم 500 من أغنى أغنياء العالم.

وعلى الرغم من أن شركته أصبحت خاصة منذ عام 2022. لكن عودة صديقه المقرب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض كانت شرارة عودة سجواني إلى واجهة الاقتصاد العالمي من جديد، وتعهد باستثمار 20 مليار دولار في الولايات المتحدة في قطاع مراكز البيانات.

من تاجر في محلات والده إلى قائمة أغنى 170 شخصاً في العالم

بدأ حسين سجواني حياته العملية في تجارة التجزئة عبر محلات والده، وبرغم تمرده على العمل العائلي، إلا أن “عقلية التاجر” بقيت حاضرة في قراراته الاستثمارية حتى اليوم.

و استطاع بفضل هذه العقلية، بناء واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في الشرق الأوسط، والوصول إلى المركز 167 في مؤشر “بلومبرغ للمليارديرات.

ثورة حسين سجواني نمت بنسبة 297% في 2025

وشهدت ثروة سجواني نمواً لافتاً منذ بداية عام 2025، حيث أضاف أكثر من 9 مليارات دولار إلى ثروته، لتبلغ حالياً نحو 13.1 مليار دولار، مسجلاً بذلك أسرع معدل نمو كنسبة مئوية في القائمة، بنسبة وصلت إلى 297% مقارنة بنهاية عام 2024، أي بنحو 3 مرات ما كانت عليه في نهاية العام الماضي.

وجاءت الزيادة اللافتة في ثروته، رغم أن شركة “داماك” تم شطبها من البورصة منذ عام 2022، وأصبحت شركة مغلقة.

ورفعت التقديرات الجديدة لقيمتها من تقييم ثروته التي تمثل نحو 12.1 مليار دولار من إجمالي قيمة ثروة “سجواني” البالغة 13.1 مليار دولار، خاصة بعد تقرير وكالة “ستاندرد آند بورز” في فبراير 2024، الذي استند إلى مكررات التقييم لعدد من الشركات العقارية الكبرى في دبي مثل “إعمار”، و”الدار العقارية”، و”ديار”، و”دار الأركان للتطوير العقاري”.

مراكز البيانات: البعد الجديد لرؤية داماك الاستثمارية

منذ عام 2020، بدأت “داماك” توسع نشاطها العقاري إلى قطاع مراكز البيانات، وهو القطاع الذي ساهم في تعزيز ثروة سجواني خلال العام الحالي. تمتلك الشركة مراكز بيانات في عدة دول، من بينها الإمارات، والسعودية بها مركزين، ومدن في آسيا، وأوروبا، والولايات المتحدة، وتسعى حالياً لإضافة مركزين إضافيين في المملكة.