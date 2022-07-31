تهامة تعدل هيكلية واسم الشركة القابضة الجديدة إلى المتحدة للإعلان

أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق في إفصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم عن تمديد مدة إستكمال نقل الملكية القانونية وجميع الموافقات التنظيمية الاخرى المطلوبة لتصبح قبل 31 كانون الأول /ديسمبر 2022، والمتعلقة بإبرامها إتفاقية مع مجموعة “دابليو بي بي” لتأسيس شركة جديدة في السعودية تحت مسمى “أي سي جي السعودية”.

وتم تعديل هيكل الإتفاقية بحيث تصبح “المتحدة للإعلان” هي الشركة القابضة الجديدة، حيث ستقوم “دابليو بي بي” بنقل بعض شركاتها إلى “المتحدة” وستتنازل تهامة عن 20% من ملكيتها في “المتحدة” إلى “دابليو بي بي” لتصبح ملكية “تهامة” في “المتحدة” بعد إنتهاء كافة الإجراءات 30%.

للاطلاع على أحدث الأخبار و أخبار الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب والتي يتم تحديثها يوميا