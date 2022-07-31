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تهامة تعدل هيكلية واسم الشركة القابضة الجديدة إلى المتحدة للإعلان

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شراكة بين "تهامة للإعلان" و"دابليو بي بي" لتأسيس شركة جديدة
شراكة بين "تهامة للإعلان" و"دابليو بي بي" لتأسيس شركة جديدة

أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق في إفصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم عن تمديد مدة إستكمال نقل الملكية القانونية وجميع الموافقات التنظيمية الاخرى المطلوبة لتصبح قبل 31 كانون الأول /ديسمبر 2022، والمتعلقة بإبرامها إتفاقية مع مجموعة “دابليو بي بي” لتأسيس شركة جديدة في السعودية تحت مسمى “أي سي جي السعودية”.
وتم تعديل هيكل الإتفاقية بحيث تصبح “المتحدة للإعلان” هي الشركة القابضة الجديدة، حيث ستقوم “دابليو بي بي” بنقل بعض شركاتها إلى “المتحدة” وستتنازل تهامة عن 20% من ملكيتها في “المتحدة” إلى “دابليو بي بي” لتصبح ملكية “تهامة” في “المتحدة” بعد إنتهاء كافة الإجراءات 30%.

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