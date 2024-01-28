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تهامة السعودية تتلقى طلباً من مساهمين بعزل أعضاء في مجلس الإدارة

ستقوم شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق باتخاذ الإجراءات النظاميّة اللازمة حيال خطاب بعض المساهمين يطلبون عزل عدد من أعضاء مجلس الإدارة

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق في إفصاح عبر موقع “تداول السعودية” اليوم عن تلقّيها خطاباً من بعض المساهمين الذين يملكون (10%) من رأس مال الشركة يطلبون فيه عقد جمعية عامة للمساهمين، وذلك للتصويت على عزل بعض من أعضاء مجلس الإدارة.

وأشارت الشركة إلى انها ستقوم باتخاذ الإجراءات النظاميّة اللازمة حيال الخطاب المذكور وسوف يتم الإعلان عن أيّ تطوّرات في هذا الصدد في حينه.

وكانت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق قد أعلنت عن قرار مجلس إدارتها بإلغاء قراره السابق عن التقدم بالاستئناف على الحكم الابتدائي الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض والقاضي برفض التصديق على مقترح إجراء إعادة التنظيم المالي وإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة.

وأوضحت الشركة للمساهمين أن مجلس الإدارة اتخذ قراره هذا بعد دراسات قانونية ومالية وافية وبعد الاستعانة بآراء المختصين في إجراءات التنظيم المالي، ورأى المجلس أن من مصلحة الشركة وتجنباً لأي مخاطر وأي تداعيات قانونية أخرى القبول بالحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالرياض، إضافة إلى أن صدور الحكم بإنهاء الإجراء يعني خروج الشركة من مسار الإفلاس والعودة لوضعها الطبيعي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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