تقرير: المؤسسات تضاعف حجم أصولها الرقمية من عملة بيتكوين هذا العام

في تقرير يبرز معلومات مفصلة عن استراتيجيات توزيع الأصول المطبقة من قبل العديد من الأطراف المعنية بالتداول، يظهر أن أصول الشركات من عملة بيتكوين تضاعفت خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري بما يشمل المؤسسات وكبار المستثمرين والمتداولين الأفراد، لاسيما في خضم المشهد المتقلب الذي يهيمن على الأسواق منذ شهر ديسمبر من عام 2022 ( رابط التقرير هنا).

وأطلقت منصة Bybit، ثالث أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول، تحليلاً بحثياً جديداً يُظهر كيف يعمل المتداولون في عالم العملات الرقمية على مواءمة استراتيجياتهم وضبطها عندما يهيمن التقلب على حالة الأسواق. وتحت عنوان “الأسواق الصاعدة والهابطة – التعمق في توزيعات الأصول“، يستفيد البحث الجديد من البيانات الوفيرة التي تمتلكها منصة Bybit ويعتبر أول تقرير من نوعه صادر عن منصة لتداول العملات الرقمية.

ومن أبرز النتائج التي توصل إليها التقرير:

المستثمرون من المؤسسات: تملك هذه الفئة من المستثمرين في الغالب 45% من العملات المستقرة، و35% من عملة بيتكوين، و15% من عملة إيثيريوم، وتركز على تنويع الاستراتيجيات والسيولة. ومن الملاحظ أن ما تملكه هذه المؤسسات من عملة بيتكوين تضاعف تقريباً خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري.

تملك هذه الفئة من المستثمرين في الغالب 45% من العملات المستقرة، و35% من عملة بيتكوين، و15% من عملة إيثيريوم، وتركز على تنويع الاستراتيجيات والسيولة. ومن الملاحظ أن ما تملكه هذه المؤسسات من عملة بيتكوين تضاعف تقريباً خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري. توجهات عملة إيثيريوم: لوحظ انخفاض في اهتمام المؤسسات بعملة إيثيريوم، على الرغم من أن التطورات التي تشهدها الأسواق قد تغير من هذه المعادلة، مثل ما قيل عن تقدم شركة إدارة الأصول العملاقة بلاك روك (BLK.N) بطلب رسمي للحصول على صندوق تداول فوري للإيثريوم (ETF).

لوحظ انخفاض في اهتمام المؤسسات بعملة إيثيريوم، على الرغم من أن التطورات التي تشهدها الأسواق قد تغير من هذه المعادلة، مثل ما قيل عن تقدم شركة إدارة الأصول العملاقة بلاك روك (BLK.N) بطلب رسمي للحصول على صندوق تداول فوري للإيثريوم (ETF). سلوك المتداولين الأفراد: لوحظ ميل المتداولين الأفراد أكثر فأكثر نحو الاحتفاظ بالعملات المستقرة، بما يشير إلى تخصيص التمويل بشكل أكثر حذراً للعملات ذات المخاطر المرتفعة مقارنة بمعايير التمويل التقليدية.

لوحظ ميل المتداولين الأفراد أكثر فأكثر نحو الاحتفاظ بالعملات المستقرة، بما يشير إلى تخصيص التمويل بشكل أكثر حذراً للعملات ذات المخاطر المرتفعة مقارنة بمعايير التمويل التقليدية. الاستثمار في العملات البديلة: أظهر كل من المتداولين الأفراد والكبار ميلاً أكبر نحو الاحتفاظ بالعملات البديلة مقارنة بالمستثمرين من المؤسسات، على الرغم من أن هذا التوجه لايزال جزءاً صغيراً من إجمالي المحافظ، بما يشير لتوخي مزيد من الحذر، لربما بسبب الأثر الذي تركته الأحوال المتقلبة التي شهدتها الأسواق مؤخراً.

وفي هذا السياق، قال بن تشو الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنصة Bybit: “يمثل هذا التقرير دلالة على التزام Bybit بمنح المستخدمين رؤى موثوقة عن أحوال الأسواق ووضعها في متناولهم للاستفادة منها أثناء صياغة استراتيجيات التداول. ولاشك أن فهم كيفية انخراط المستثمرين من مختلف الفئات في نشاطاتهم الاستثمارية في السوق وتعاملهم مع تعقيدات الأسواق الصاعدة والهابطة هو أمر أساسي. ونؤمن بأن هذا التقرير البحثي سيثري معلومات المتداولين وسيعزز فهم مجتمعنا من المستثمرين في العملات الرقمية بديناميكيات السوق وظروفها”.