تغطية اكتتاب الحفر العربية 8 مرات من قبل الأفراد وتخصيص 5 أسهم مقابل 1

أعلنت شركة “إتش إس بي سي العربية السعودية” وشركة “الأهلي المالية” وشركة “جولدمان ساكس العربية السعودية” بصفتهم المستشارين الماليين ومديري سجل الاكتتاب ومتعهدي التغطية، بالإضافة إلى شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها مدير الاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة الحفر العربية، عن إتمام عملية الطرح لشريحة الأفراد.

وبلغت تغطية الأفراد 816,4% وتم تخصيص خمسة (5) أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناءً على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، بنسبة تخصيص بلغت 0.9534% على أساس تناسبي.

وقد تم تجميع كسور الأسهم وتخصيصها بشكل تنازلي بدايةً من الطلبات الأعلى بواقع سهم واحد لكل طلب حتى نفاذها .وقد طرحت الشركة (26,700,000) سهم تمثل 30% من رأس مال الشركة بعد زيادة رأس المال، خصص 90% منها لشريحة المؤسسات المشاركة و 10% لشريحة الأفراد.

وبلغ عدد المشاركين الأفراد 497,172 مكتتب، والأسهم المطروحة للأفراد 2,670,000 سهم، وسعر الطرح 100 ريال للسهم، وتغطية الأفراد 816.45%، والقيمة الإجمالية لطلبات الأفراد حوالي 2,179,934,000 ريال سعودي، وبلغت نسبة التخصيص خمسة (5) أسهم كحد أدنى لكل فرد، وتخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بنسبة 0,9534%.