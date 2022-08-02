تغطية إكتتاب “نت وركس” تتجاوز المعروض 223% وإعادة الفائض قبل 4 أغسطس

أعلنت مجموعة الدخيل المالية بصفتها المستشار المالي للطرح العام الأولي لشركة “نت وركرس” السعودية للخدمات في السوق الموازية “نمو”، في إفصاح للسوق المالية “تداول السعودية” اليوم عن إتمام عملية الطرح لعدد 1,5 مليون سهم عادي تمثل نسبة 25% من إجمالي أسهم الشركة.

وقالت الدخيل المالية إن المستثمرين المؤهلين اكتتبوا بكامل الأسهم المطروحة بنسبة تغطية 223%.

وبدأت فترة الطرح من يوم 24 إلى 28 تموز / يوليو 2022. وبلغ سعر الطرح 71 ريالاً للسهم الواحد.

وتم تخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب، وتخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها. وستتم إعادة الفائض من مبالغ الاكتتاب في موعد أقصاه يوم الخميس 4 آب / أغسطس الجاري، كما ستقوم مجموعة الدخيل المالية باستكمال الإجراءات اللازمة مع شركة تداول السعودية “تداول السعودية” ومن ثم تحديد موعد إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية “نمو”.