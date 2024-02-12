التوقعات تتزايد بقرب تعويم الجنيه المصري ورفع أسعار الفائدة

مع استمرار تذبذب سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات السوق الموازية “السوداء”، يترقب المتعاملون بالسوق المصري، صدور قرار الحكومة المصرية، بتعويم الجنيه المصري، لتقليل الفجوة بين سعر الدولار في السوق المصرفية الرسمية، وسعر الدولار في السوق السوداء.

وتتوالي صدور تقارير البنوك العالمية، والمؤسسات الدولية، حول موعد تعويم الجنيه المصري، والسعر العادل للعملة المصرية، في ظل أزمة اقتصادية تتفاقم في القاهرة، وأسعار ترتفع لمستويات غير مسبوقة، وتوالي حدوث أزمات في السلع الاستراتيجية، ما يثقل كاهل المواطن المصري، في كافة طبقات المجتمع.

جيه بي مورجان بتعويم الجنيه المصري

توقع بنك جيه بي مورجان، أن تقوم الحكومة المصرية، بتعويم الجنيه المصري، وتخفيض قيمته إلى ما بين 45-50 جنيها أمام الدولار، إلى جانب رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، وفق أحدث مذكرة للبنك.

“نعتقد أن المركزي المصري سيقوم بتأمين بعض تدفقات النقد الأجنبي، وهندسة خفض سعر الصرف في السوق غير الرسمية قبل النظر في الانتقال إلى نظام سعر صرف مدار ( تعويم الجنيه)”، وفق جيه بي مورجان.

كما يتوقع جيه بي مورجان أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة في الربع الرابع من عام 2024 “حيث من المرجح أن يتراجع التضخم، مدعوما إلى حد كبير بتأثيرات سنة الأساس، وتقارب سعر الصرف بالسوق الموازية” بعد توحيد سعر الصرف الرسمي والموازي.

ويتفق بنك جولدمان ساكس، مع الرأي السابق، والذي أكد أنه من غير المرجح أن يحدث تحرير سعر الصرف من دون المزيد من تشديد السياسة النقدية، وتدبير حصيلة كافية من السيولة بالعملات الأجنبية قبل تعويم الجنيه (خفض قيمة الجنيه).

توقعات مختلفة بالسعر العادل للجنيه

تتوقع مؤسسة أوكسفورد إيكونومكس انخفاض سعر الصرف الرسمي ( تعويم الجنيه) إلى 55-65 جنيها للدولار بنهاية العام الجاري، في حال تبني البنك المركزي نظام سعر صرف مرن، فيما توقع زياد داود كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة لدى بلومبرغ، أن يتجاوز سعر صرف الدولار في البنوك حاجز الـ 50 جنيها بنهاية العام أيضا.

في حين كانت كابيتال إيكونوميكس أقل تفاؤلا، متوقعة تراجع الجنيه رسميا إلى مستوى 65 أمام الدولار.

بينما يتوقع بنك سوسيتيه جنرال، أن تخفض مصر سعر الصرف الرسمي إلى مستوى 40-45 جنيها للدولار من نحو 30.9 جنيه حاليا.

ومن جانبه، يستبعد جولدمان ساكس، تعويم الجنيه بصورة كاملة، لافتا إلى أن مصر ستواصل إدارة سعر الصرف الرسمي، ولكن “ربما بمرونة أكبر” مما كانت عليه في الماضي.

ويعزو البنك هذا النهج المتحفظ إلى مخاوف الدولة من تجاوز سعر الصرف الرسمي مستواه في السوق الموازية وإمكانية أن يصبح أكثر تقلبا في حالة التعويم الكامل.

ما الذي يتعين على مصر القيام به؟

وفقا لعدد من تقارير البنوك العالمية، فإن الحكومة المصرية بحاجة إلى اتخاذ عدة إجراءات “للحد من الطلب على العملة الأجنبية، وبناء احتياطي من السيولة قبيل أي محاولة مستقبلية لتوحيد سعر الصرف من خلال تخفيض سعر الصرف الرسمي”. وتتضمن تلك الإجراءات ما يلي:

– مواصلة رفع معدلات الفائدة، لمعالجة مستويات التضخم المرتفعة، والذي بدوره سيساعد في الحد من المضاربة في العملات الأجنبية.

– التشديد المالي، لتقليل الإنفاق على تمويل عجز الموازنة وإبطاء زيادة تسييل الديون.

– ترشيد الإنفاق خارج الموازنة، على المشاريع للحد من ضغوط الطلب على العملات الأجنبية والطلب الكلي.

– الاقتراض من الشركاء الخارجيين، لتوفير سيولة من العملات الأجنبية، وتخفيف قيود العرض.

– مواصلة بيع الأصول المملوكة للدولة؛ للمساعدة في بناء الاحتياطي النقدي طويل الأجل.