تعليم القابضة تسعى لجمع 750 مليون درهم من اكتتاب عام في دبي

أعلنت مجموعة تعليم القابضة “تعليم” (شركة مساهمة عامة قيد التحول)، إحدى أكبر مقدمي الخدمات التعليمية المتميزة من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية في دولة الإمارات والتي تمتلك محفظة تضم 26 مدرسة، كما في 31 آب / أغسطس 2022، عن نيتها طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي، بما في ذلك الطرح المخصص لجهاز الإمارات للاستثمار، وإدراج أسهمها العادية للتداول في سوق دبي المالي.

وتسعى مجموعة “تعليم” إلى جمع رأس مال إجمالي قدره 750 مليون درهم إماراتي من خلال هذا الطرح، حيث تعتزم الشركة استخدام حصيلة عوائد الطرح لتوسيع القطاع المتميز من الروضة إلى المرحلة الثانوية.

ويشمل الطرح المستثمرين الأفراد (الشريحة الأولى) والمستثمرين المحترفين (الشريحة الثانية) والموظفين وأولياء الأمور المؤهلين (الشريحة الثالثة).

وسيتم فتح باب الاكتتاب في 10 تشرين الثاني / نوفمبر2022 وسيغلق باب الاكتتاب للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات والموظفين وأولياء الأمور المؤهلين في 16 نوفمبر2022، وفي 17 نوفمبر2022 للمستثمرين المؤهلين.

وتحتفظ الشركة بحق تعديل حجم الطرح وحجم الشرائح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرها المطلق، ووفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وبعد الحصول علي موافقة “هيئة الأوراق المالية والسلع” في دولة الإمارات

وقد أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني، إعلاناً حول توافق الطرح مع مبادئ الشريعة الإسلامية في نظرها.

ومن المتوقع إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي في 29 نوفمبر 2022.

وهناك ثلاث مجموعات واسعة من المستثمرين المؤهلين للاكتتاب. يمكن لكل مجموعة الاكتتاب من خلال الشريحة الخاصة بها:

الشريحة الأولى:

سيتم طرح أسهم الشريحة الأولى وفقاً للمعلومات الواردة في نشرة الإصدار، ويتم تخصيص نسبة %10 (عشرة بالمائة) من رأس مال الشركة المصدر (“أسهم الطرح”) للشريحة الأولى والتي تقتصر على الأفراد الذين لديهم رقم مستثمر صالح في سوق دبي المالي ورقم حساب بنكي إماراتي.

الشريحة الثانية

سيتم طرح أسهم الشريحة الثانية وفقاً للمعلومات الواردة في نشرة الإصدار. يتم تخصيص نسبة %88 (ثمانية وثمانون بالمائة) من أسهم الطرح للشريحة الثانية والتي تقتصر على “المستثمرين المحترفين” على النحو المحدد في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 13 ر.م لسنة 2021 بصيغته المعدلة من وقت إلى آخر).

الشريحة الثالثة

سيتم طرح أسهم الشريحة الثالثة وفقاً للمعلومات الواردة في نشرة الإصدار. ويتم تخصيص نسبة %2 (اثنان بالمائة) من أسهم الطرح للشريحة الثالثة والتي تقتصر على الموظفين وأولياء الأمور المؤهلين. يجب أن يحمل جميع مكتتبي الشريحة الثالثة رقم مستثمر صالح لدى سوق دبي المالي

و سيتم حجز نسبة %5 (خمسة بالمائة) من أسهم الطرح لجهاز الإمارات للاستثمار كجزءٍ من الشريحة الثانية، ووفقاً لقانون الشركات المعمول به في دولة الإمارات.

ويجب على كل مكتتب أن يكون لديه رقم مستثمر في سوق دبي المالي ورقم حساب مصرفي حتى يكون مؤهلاً للتقدم بطلب للحصول على أسهم الطرح بغض النظر عن الشريحة التي يكتتب فيها.

وقال رئيس مجلس إدارة “تعليم”، خالد الطاير: “نفخر باتخاذ تعليم هذه الخطوة الهامة في مسيرة نموها. فقد تطورت تعليم على مدار ما يقرب من 20 عاماً لتصبح ثاني أكبر مجموعة تعليمية للتعليم المتميز في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد سجلت قصة نجاح حقيقية بالتزامها بتوفير تعليم متميز جداً وبأسعار معقولة ونموذج أعمال قوي وشراكات حكومية قوية في جميع أنحاء دبي وأبوظبي والإمارات الشمالية. يوفر الطرح العام الأولي فرصة استثمارية فريدة للمستثمرين للمشاركة في المرحلة التالية من نمو المجموعة من خلال توسيع شبكة مدارسها المتميزة (من الروضة إلى المرحلة الثانوية) ، بما يوفر للمجموعة منصة تُلهم الطلاب وتسهم في تمكينهم من أجل اليوم والغد”.

وقال آلان ويليامسون، الرئيس التنفيذي لـمجموعة “تعليم”: “تعمل تعليم في أحد أسرع أسواق التعليم نمواً في العالم للمراحل من رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية، وهي سوق مدعومة بمحركات اقتصادية قوية وطموح حكومي. تلبي المجموعة القطاعات سريعة النمو في سوق التعليم الخاص، ونفخر بأن نكون مجموعة المدارس الوحيدة المشاركة في جميع برامج الشراكة الحكومية الثلاثة في دولة الإمارات، وهي مكانةٌ اكتسبتها من خلال تقديم نتائج طلابية متسقة وأداءً قوياً للأعمال. نعمل في المجموعة، من خلال مناهجنا الدراسية البريطانية والأمريكية والبكالوريا الدولية، وفقاً للتوقعات في جميع معايير الأجندة الوطنية أو أعلى منها، كما هو موضح في نتائج التقييمات من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية ودائرة التعليم والمعرفة. توفر محفظتنا المكونة من 10 مدارس متميزة و16 مدرسة من مدراس الشراكات الحكومية فرصاً متنوعة لأكثر من 27 ألف طالب وأكثر من 3000 موظف كما في 31 أغسطس 2022 للعام الدراسي 2022-2023، و تتيح للمستثمرين فرصة فريدة للاستثمار في شريحتين متميزتين وسريعتي النمو في سوق التعليم في دولة الإمارات”.