تعليق تداول سهم “مكة للانشاء والتعمير” لعدم التزامها بالإعلان عن النتائج المالية

أعلنت “تداول السعودية” اليوم أنه نظراً لعدم التزام شركة مكة للانشاء والتعمير بالإعلان عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 29/10/1443هـ خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، واستناداً إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج وإلى إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة، تعلن تداول السعودية عن اتخاذ الإجراءات الآتية:

1. تعليق تداول سهم شركة مكة للانشاء والتعمير في السوق لجلسة تداول واحدة والتي توافق يوم الأحد 09/ 01/ 1444هـ الموافق 07/ 08/ 2022.

2. يستأنف تداول سهم الشركة ابتداءً من يوم الإثنين 10/ 01/ 1444هـ الموافق 08/ 08/ 2022 تلي الجلسة التي تم تعليق التداول فيها، ويجب على الشركة نشر القوائم المالية قبل نهاية يوم الثلاثاء 25/ 01/ 1444ه الموافق 23/ 08/ 2022.

3. في حال لم تقم الشركة بالإعلان عن القوائم المالية خلال المدة المشار اليها في الفقرة (2)، سيتم إعادة تعليق تداول السهم ابتداءً من يوم الأربعاء 26/ 01/ 1444ه الموافق 24/ 08/ 2022 حتى إعلانها عن القوائم المالية.

.وأوضحت الشركة بأنها سوف تعلن عن النتائج المالية خلال عشرة أيام