تضارب التوقعات حول أسعار الذهب

فيما أشار تقرير لساكسو بنك إلى توقعات بارتفاع أسعار الذهب خلال الربع الثالث ضمن تقديراته للربع الثالث، حددت بنوك استثمارية أخرى تقديراتها بالمزيد من التراجع في أسعار المعدن الأصفر

ولفت أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع لدى ساكسو بنك، بالقول:”نحافظ على توقعاتنا المتفائلة بارتفاع أسعار الذهب، نظراً إلى استمرار الاضطرابات في أسواق المال العالمية نتيجة الانتقال إلى سيناريو ارتفاع أسعار الفائدة، الذي يسبب خسائر فادحة للشركات والأفراد. كما نتوقع ارتفاع أسعار الذهب والفضة، بعد فترة التماسك التي شهدتها في الربع الثاني، خلال النصف الثاني من العام الجاري، مع وصول الذهب إلى مستويات قياسية جديدة. وخضعت المعادن الصناعية لعملية تصحيح كبرى خلال الربع الثاني، في ضوء التشديد المستمرّ لسياسة الصين للوصول إلى صفر إصابات بكوفيد-19. ولا تزال الآفاق المستقبلية في الصين غير واضحة، رغم التوقعات بمساهمة تحول الطاقة إلى مستقبل منخفض الكربون في رفع الطلب على العديد من المواد الأساسية”.

لكن دانيال غالي مدير استراتيجية السلع في بنك الاستثمار تي دي سيكيوريتيز، لاي يشاطر الرأي حول الذهب ويقول إن “الطلب على جميع السلع بما في ذلك الذهب سيتراجع مع انسحاب سيولة الأموال بسبب مخاوف الركود، يمكننا أن نرى تجار الذهب يتفاعلون مع التوجه المتشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لضبط التضخم، ويمكن أن نرى الذهب ينخفض خلال الأشهر الستة المقبلة والأسعار التي قد تصل إلى أقل من 1700 دولار هي أمر محتمل.”

يذكر أن رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة لمحاربة التضخم، يرفع تكلفة الفرص البديلة لحيازة السبائك، والتي لا تدر أي فائدة.

وقالت رونا أوكونيل المحللة في StoneX إن الذهب قد يكافح للتعافي على المدى القريب ما لم يتبدد الزخم من الدولار ، مضيفة أن الانخفاض إلى ما دون 1800 دولار قد أدى إلى بعض عمليات البحث عن الصفقات.