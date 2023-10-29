فريق التحرير by فريق التحرير

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تسوية بـ 48 مليون ريال بين إتحاد عذيب للإتصالات وتوال

تتضمن اتفاقية التسوية تحويل كامل ملكية أبراج الاتصالات لصالح شركة إتحاد عذيب للإتصالات مقابل 30 مليون ريال سعودي

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت شركة إتحاد عذيب للإتصالات( GO قو) في إفصاح عبر موقع “تداول السعودية” عن توقيع اتفاقية مع شركة “توال”، لتسوية جميع الأرصدة والمستحقات بين الطرفين الخاصة باتفاقية مشاركة أبراج الاتصالات للفترة الممتدة من بداية التعامل بين الطرفين وحتى تاريخ 31 تشرين الأول / اكتوبر2023. وسيترتب على هذه الإتفاقية ما يلي:

  • الإتفاق على أن يكون مبلغ التسوية حتى 31 اكتوبر2023 قدره 48 مليون ريال سعودي لصالح شركة توال غير شامل الضرائب تنقسم الى ما يلي:
  • تحويل كامل ملكية أبراج الاتصالات ابتداء من تاريخ سريان هذه التسوية لصالح شركة إتحاد عذيب للإتصالات مقابل مبلغ 30 مليون ريال سعودي.
  • دفع مبلغ 18 مليون ريال سعودي مقابل كامل الالتزامات الخاصة باتفاقية مشاركة الأبراج.
  • الغاء اتفاقية مشاركة الأبراج السابقة ابتداء من تاريخ سريان التسوية.
  • في حال عدم سداد مبلغ التسوية المذكور اعلاه خلال فترة السماح تعتبر هذه الاتفاقية لاغية، وشركة إتحاد عذيب للإتصالات مطالبة بسداد كامل المبلغ المستحق الخاص باتفاقية مشاركة الأبراج والبالغ 54 مليون ريال سعودي لصالح شركة توال، وكذلك يتم ارجاع ملكية أبراج الاتصالات الى شركة توال .

وسوف يتم عكس الأثر المالي الايجابي نتيجة لهذه التسوية وإثباتها في حسابات الشـركة في الربع الثالث المنتهي بتاريخ 31 كانون الأول / ديسمبر 2023.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...