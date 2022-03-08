تركي بن نادر مديراً عاماً ورئيساً إقليمياً للمملكة العربية السعودية لشركة ويبرو

أعلنت ويبرو المحدودة، الشركة العالمية المختصة في مجال تقنية المعلومات والاستشارات وخدمات العمليات التجارية، اليوم عن تعيين تركي بن نادر في منصب المدير العام والرئيس الإقليمي للمملكة العربية السعودية، أحد الأسواق الرئيسية لشركة ويبرو في منطقة الشرق الأوسط.

سيركز تركي في منصبه الجديد على تحقيق أهداف رؤية ويبرو في تنمية الأعمال ورفع الإيرادات وتعزيز العلاقات مع العملاء والمؤثرين وتطوير المواهب وبناء العلامة التجارية في المنطقة.

كما سيعمل على تعزيز وجود “ويبرو” في القطاعات الرئيسية بالمملكة من خلال تفاعلات الشركة الاستراتيجية التحويلية. ويمتلك تركي خبرة طويلة في القطاع تزيد عن عقدين من الزمن قضاها في إدارة مبادرات تطوير سوق التقنية في مختلف القطاعات الصناعية في الشرق الأوسط. ولديه سجل حافل في قيادة برامج التحول الرقمي الضخمة وبناء الفرق عالية الأداء.

وشغل بن نادر قبل انضمامه إلى “ويبرو” منصب الرئيس الإقليمي لشركة “تِك ماهيندرا” في المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين. وعمل في مناصب قيادية مختلفة في الأسواق السعودية لدى شركات مثل أرامكو السعودية والاتصالات السعودية والشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو). قال محمد عارف، الرئيس القُطري والمدير الإداري لشركة ويبرو المحدودة في الشرق الأوسط: “يسرني أن أرحب بتركي بن نادر في منصبه كمدير عام ورئيس إقليمي لأعمال شركة ويبرو في المملكة. تعتبر هذه المنطقة سوق استراتيجية بالنسبة لنا. وأنا على ثقة تامة بأن قيادة تركي وفهمه العميق للسوق سيسهمان بدعم تلبيتنا للطلبات المتزايدة على حلول التحول الرقمي ودفع عجلة الابتكار وتسريع نجاح عملائنا”.

ومن جانبه قال تركي بن نادر: “أتطلع للانضمام إلى شركة ويبرو في وقت تعمل فيه الشركة على تعزيز ريادتها في الشرق الأوسط وتضع معايير جديدة في مجال التقنية والابتكار من خلال تفاعلاتها البارزة مع العملاء. ولطالما كان التزام ويبرو القوي وانسجامها مع رؤية السعودية 2030 محركاً رئيسياً لنموها في المملكة. وأقدّر الاستثمارات التي قامت بها ويبرو في السعودية على مر السنين، لا سيما في مشروعنا المشترك مع جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن لإنشاء مجمع الأعمال النسائي في مدينة الرياض. وأتطلع إلى قيادة مسيرة التوسع الإقليمي لشركة ويبرو حيث سنواصل تعزيز استثماراتنا لنكون عامل تغيير أساسي في قطاع تقنية المعلومات والخدمات المدعّمة بتقنية المعلومات في السعودية”. تركي حاصل على درجة الماجستير في الهندسة الصناعية من جامعة ميامي فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية. كما حصل أيضاً على شهادات بارزة في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات والقيادة والتخطيط الاستراتيجي. وهو مقيم في الرياض.

يمتد وجود “ويبرو” في منطقة الشرق الأوسط على مدى عقدين من الزمن. وتعاونت الشركة خلال هذه الفترة مع العديد من شركات القطاعين العام والخاص الرائدة في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية كشريك استراتيجي في رحلات التحول الرقمي. وإدراكاً منها لإمكانات النمو الهائلة في المنطقة، تستثمر “ويبرو” في العديد من مبادرات التطوير التقني وتبني حضوراً محلياً مع القوى العاملة المتنوعة والذكية في مجال التقنية وتعمل على توقيع الشراكات الاستراتيجية وإنشاء مراكز ومكاتب الابتكار في المناطق الاقتصادية الرئيسية. وتعتبر المملكة العربية السعودية على وجه التحديد (حيث تعمل ويبرو باسم “ويبرو العربية المحدودة”) ذات أولوية قصوى للاستثمارات التقنية وتنمية المواهب بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 والمساهمة في دعم برنامج القيمة المضافة الإجمالية (iKTVA) داخل المملكة من خلال أنشطة التوطين المركّزة.