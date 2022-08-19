تراجع “أرامكو” 3,2% يحد من المكاسب الأسبوعية للأسهم السعودية

بلغت المكاسب الأسبوعية للمؤشر العام للأسهم السعودية “تاسي” 0,73% بواقع 90.97 نقطة ليبلغ 12621,7 نقطة، مقابل 12530,76 نقطة بنهاية الأسبوع الأسبق، وحد سهم “أرامكو السعودية” من صعود إضافي للمؤشر مع تراجع سهم “أرامكو السعودية” بنسبة 3,2% إلى 39,50 ريال، لتتراجع القيمة السوقية للشركة إلى 8,7 تريليون ريال.

وكان سهم “نقي”، المدرج حديثاً، الأكثر ارتفاعاً خلال أسبوع وبنسبة 26,96%، فيما كان سهم “المواساة” الأكثر تراجعاً بنسبة 7,5%.

وتراجعت القيمة السوقية للأسهم 239,9 مليار ريال إلى 11,93 تريليون ريال، مقابل 12,17 تريليون ريال في الأسبوع الأسبق.

وشهد السوق ارتفاع 13 قطاعاً بقيادة قطاع البنوك الذي صعد مؤشره بنسبة 1,3%، وقطاع المواد الأساسية بنسبة 1,78%، وقطاع الاتصالات 0,66%.

وكان قطاع الرعاية الصحية الأكثر تراجعاً خلال أسبوع بنسبة 3,46%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 3%.

وارتفعت قيمة التداولات بنسبة 8,5% بواقع 3 مليارات ريال إلى 37,36 مليار ريال مقابل 34.4 مليار ريال في الأسبوع الأسبق.

أما على صعيد السوق الموازي، فقد سجل مؤشر (نمو حد أعلى) تراجعاً بنسبة 2% بواقع 449,27 نقطة إلى 21574,47 نقطة.

وقفزت قيمة التداولات في السوق الموازي إلى نحو 269 مليون ريال مقابل 154,66 مليون ريال في الأسبوع الأسبق.