تداول السعودية تستعد لطرحين عامين جديدين

تعتزم شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه طرح 8.53% من الأسهم للاكتتاب العام في تداول السعودية، كما تعتزم شركة مياهنا السعودية 30% من رأس مالها للاكتتاب العام في تداول السعودية.

فقد أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، في افصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم، بصفتها المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب في الطرح العام الأولي المحتمل لشركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه، عن نية الشركة طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي وإدراج 49,800,000 سهم عادي في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية.

ويتوقع أن يشمل الطرح بيع 19,800,000 سهم من أسهم الشركة تمثل 8.53% من رأس مال الشركة بعد الطرح، وإصدار 30,000,000 سهم جديد يمثلون 12.93% من رأس مال الشركة بعد الطرح. من المتوقع أن يمثل الطرح 21.47% من رأس مال الشركة بعد زيادة رأس المال.

وحصلت الشركة على موافقة تداول السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 25 آذار / مارس 2024، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على تسجيل أسهمها وطرح 49,800,000 سهم للاكتتاب العام تمثل 21.47% من إجمالي أسهم الشركة بعد زيادة رأس المال للاكتتاب العام بتاريخ 31 مارس 2024. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

أعلنت شركة مياهنا السعودية لخدمات إدارة تجميع المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي يوم الأربعاء إنها تخطط لطرح عام أولي في سوق تداول السعودية.

وقالت مياهنا في إفصاح إن الشركة التي تمزج في ملكيتها بين القطاعين العام والخاص تعتزم طرح 30% من رأس مالها المصدر من خلال طرح 48277663 سهما عاديا مملوكة حاليا لشركة رؤية للاستثمار.

ومن المتوقع أن تستمر عملية بناء سجل الأوامر في الفترة من 28 نيسان / أبريل إلى الثاني من أيار / مايو وبعد ذلك سيتم تحديد سعر الطرح النهائي.

جاء هذا في بيان صدر عن شركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفتها مديرا للاكتتاب، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال وشركة المجموعة المالية هيرميس السعودية بصفتهما المستشارين الماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية للطرح العام الأولي.