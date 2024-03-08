فريق التحرير by فريق التحرير

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الإمارات تعلن مواعيد تداولات الأسواق المالية خلال رمضان

التداولات خلال شهر رمضان ستبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر.

فريق التحرير by فريق التحرير
أسواق المالية

أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع اليوم أن مواعيد جلسات التداول في أسواق المالية بالدولة ستظل كما هي دون تغيير خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن التداولات خلال شهر رمضان ستبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر.

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