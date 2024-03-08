الإمارات تعلن مواعيد تداولات الأسواق المالية خلال رمضان

أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع اليوم أن مواعيد جلسات التداول في أسواق المالية بالدولة ستظل كما هي دون تغيير خلال شهر رمضان المبارك. وأوضحت الهيئة، في بيان، أن التداولات خلال شهر رمضان ستبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر. فريق التحرير تابعونا: للاطلاع على أحدث الأخبار و أخبار الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر و لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب والتي يتم تحديثها يوميا فريق التحرير فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة... More by فريق التحرير