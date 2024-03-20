تباين أداء البورصات الخليجية في انتظار قرار الفائدة في أمريكا

تباين أداء الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي اليوم فيما تراجعت الأسهم المصرية من خارج دول الخليج، وذلك قبل الإعلان اليوم عن قرار مجلس الاحتياطس الفدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة.

وفي السعودية، تراجع مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» 0.51% إلى 12739.33 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.

وفي الإمارات، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.112% إلى 9269.46 نقطة، وكسب مؤشر سوق دبي 0.43% إلى 4291.37 نقطة.

وفي الكويت، ارتفع مؤشر السوق العام 0.16% إلى 7387.41 نقطة، من خلال تداول 132.33 مليون سهم بقيمة 34.18 مليون دينار.

وارتفع مؤشر البحرين العام 0.6% إلى 2047.80 نقطة، من خلال تداول 2.18 مليون سهم بقيمة 530625 ديناراً.

وتراجع مؤشر بورصة قطر 0.24%، ليصل إلى 10203.460 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة خلال الجلسة 116.24 مليون سهم سهم، بقيمة 341.479 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 13817 صفقة في جميع القطاعات.

وفي سلطنة عُمان، تراجع مؤشر بورصة مسقط 0.45% إلى 4809 نقطة، من خلال تداول 17.71 مليون سهم بقيمة 2.95 مليون ريال.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر السوق الرئيسي في البورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 0.3% إلى 28589.37 نقطة.