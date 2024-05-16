تالكو الصناعية تعلن طرح 30% من أسهمها في السوق الرئيسية السعودية

تعتزم مجموعة التيسير تالكو الصناعية طرح 12 مليون سهم تمثل 30% من رأس المال الشركة والبالغ 400 مليون ريال، والمقسّم إلى 40 مليون سهم، وبقيمة اسمية 10 ريالات للسهم، في السوق المالية السعودية الرئيسية – تاسي.

وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في كانون الأول / ديسمبر 2023 على طلب الشركة تسجيل وطرح أسهمها في السوق الرئيسية.

ووفق نشرة الإصدار الخاصة بطرح الأسهم، تبدأ فترة تسجيل طلبات الفئات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر بتاريخ 20 أيار / مايو 2024، وتستمر لمدة 3 أيام، حيث تنتهي بتاريخ 23 مايو 2024.

وتبدأ فترة الطرح للأفراد اعتباراً من يوم الثلاثاء 28 مايو 2024 وتستمر لمدة يومين حيث تنتهي يوم الأربعاء 29 مايو 2024.

وينقسم المؤهلون للاكتتاب إلى فئتين هما:

الفئات المشاركة: وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر، وتتضمن صناديق الاستثمار والشركات والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، والمستثمرين من الشركات الخليجية وغيرهم من المستثمرين الأجانب بموجب اتفاقيات المبادلة، وسيخصص لهم مبدئياً 12 مليون سهم تمثل 100% من أسهم الطرح، وفي حال وجود طلب كاف من المكتتبين الأفراد، تخفض عدد الأسهم إلى 10.8 مليون سهم تمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح.

وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر، وتتضمن صناديق الاستثمار والشركات والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، والمستثمرين من الشركات الخليجية وغيرهم من المستثمرين الأجانب بموجب اتفاقيات المبادلة، وسيخصص لهم مبدئياً 12 مليون سهم تمثل 100% من أسهم الطرح، وفي حال وجود طلب كاف من المكتتبين الأفراد، تخفض عدد الأسهم إلى 10.8 مليون سهم تمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح. المكتتبون الأفراد: وتشمل الأشخاص السعوديين الطبيعيين، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم في السعودية، أو الأشخاص الطبيعيين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة، وسيخصص لهم 1.2 مليون سهم تمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح.