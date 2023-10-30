تاكسي دبي تسعى لجمع 300 مليون دولار من اكتتاب عام

تسعى “مؤسسة تاكسي دبي”، التابعة لـهيئة الطرق والمواصلات في دبي، إلى جمع حوالي 300 مليون دولار من طرح حصة من أسهمها الشهر المقبل ما سيعد أول طرح حكومي هذا العام، كما نقلت وكالة “بلومبيرغ” عن أشخاص مطلعين على الأمر.

وكجزء من الطرح العام الأولي، تخطط المؤسسة لتوزيع أرباح للربع الرابع لا تقل عن 71 مليون درهم (19 مليون دولار) في نيسان / أبريل، وفقاً لعرض الشركة على المستثمرين الذي اطلعت عليه “بلومبيرغ”. وبعد ذلك، ستقوم المؤسسة التي تدير أسطول سيارات الأجرة في الإمارة بتوزيع ما لا يقل عن 85% من صافي أرباحها السنوية على دفعتين بدءاً من 2024، بحسب العرض.

وتعمل هيئة الطرق والمواصلات في دبي مع “بنك أوف أميركا”، و”سيتي غروب” و”الإمارات دبي الوطني كابيتال” على الطرح الذي سيتم إدراجه في دبي، حسب ما أفادت “بلومبيرغ” سابقاً. ولم يستجب ممثل هيئة الطرق والمواصلات لطلب التعليق.

وتعمل “هيئة الطرق والمواصلات” على تسييل المزيد من أصولها بعد أن جمع مالكها، حكومة دبي، مليار دولار من الاكتتاب العام الأولي لشركة “سالك” عام 2022. ومن المتوقع أن يتبع الاكتتاب العام الأولي لمؤسسة تاكسي دبي، الشركة التي تدير مواقف السيارات.

ويشهد الشرق الأوسط طفرة في الاكتتابات العامة الأولية منذ أواخر عام 2021، مدعومة بارتفاع أسعار النفط ومساعي الخصخصة الحكومية. لكن النشاط في دبي، على وجه الخصوص، تباطأ منذ عام 2022 بعد تراجع بعض أسواق الأسهم الإقليمية في النصف الأول.