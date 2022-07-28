تشجيع الاستثمار في السعودية، التطورات الجيوسياسية، الادراج المزدوج، دور قطاع المقاولات في المشاريع العملاقة، نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتقنية المالية، كانت محور أعمال المنتدى الاقتصادي السنوي الذي نظمته مجموعة “بي ام جي” المالية، في بورصة لندن تحت شعار “الاستثمار من أجل النمو المستدام، الفرص السعودية الآن وفي المستقبل”.

وأشاد باسل الغلاييني الرئيس التنفيذي لمجموعة “بي ام جي” المالية ، بمزايا الاقتصاد السعودي التنافسية ومحفزات الاستثمار الأجنبي داخل المملكة وخارجها، ومبادرات رؤية المملكة 2030.

وتطرق الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء، الدكتور نبيل كوشك، لتطور التقنية المالية في المملكة والمبادرات المختلفة بما في ذلك صندوق رأس المال الاستثماري الجريء وصندوق “منشآت” والقواعد الجديدة المتعلقة بترخيص البنوك الرقمية من قبل البنك المركزي السعودي.

وقدّم مدير مكتب وزارة الاستثمار في لندن عبد العزيز الغفيلي عرضاً مفصلاً عن الاستراتيجية الوطنية للوزارة التي تهدف لجذب الاستثمار الأجنبي، مع تسليط الضوء على المبادرات المختلفة التي تم إطلاقها مؤخراً بما في ذلك “شريك” و”برنامج المقرّات الإقليمية”، إلى جانب خطط الوزارة لجعل المملكة العربية السعودية مركز جذب قوي للاستثمار العالمي .