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“بي إنفستمنتس القابضة” تتجه لاقتناص 70% من “أوراسكوم” المالية

“بي إنفستمنتس القابضة”، توافق على زيادة رأس مالها، لمبادلة أسهمها مع أسهم أوراسكوم المالية.

فريق التحرير by فريق التحرير
"بي إنفستمنتس القابضة" تتجه لاقتناص 70% من "أوراسكوم" المالية
"بي إنفستمنتس القابضة" تتجه لاقتناص 70% من "أوراسكوم" المالية

وافق مجلس إدارة شركة بي إنفستمنتس القابضة “BINV”، على قرار زيادة رأسمال الشركة تمهيدا لتنفيذ اتفاقية مبادلة الأسهم مع “أوراسكوم المالية القابضة”(OFH)، بحسب إفصاح تلقته البورصة المصرية.

ومن المنتظر أن تصدر “بي إنفستمنتس القابضة” (B Investments)، نحو 58.3 مليون سهم جديد بقيمة 5 جنيهات للسهم الواحد، ليرتفع رأسمال الشركة من 800 مليون جنيه إلى قرابة 1.09 مليار جنيه، وفقا لتقديرات الخبراء.

“بي إنفستمنتس” تستحوذ على أغلبية أسهم “أوراسكوم”

وبإتمام الصفقة، تستحوذ “B Investments“، على حصة أغلبية في “أوراسكوم المالية القابضة”، بعد استجابة حاملي نحو 3.3 مليار سهم (70% تقريبا من الشركة) لعرض الشراء الإجباري المقدم من “بي إنفستمنتس القابضة”، لما يصل إلى 90% من أسهم أوراسكوم المالية القابضة “OFH”، وفقا لبيان الإفصاح.

وستحتاج “B Investments”، إلى استكمال مبادلة الأسهم (دون الخيار النقدي)، بعد موافقة مجلس إدارتها على مبادلة السهم الواحد مقابل 56.76 سهم من أسهم أوراسكوم المالية القابضة “OFH”.

تفاصيل مفاوضات صفقة الاستحواذ

والصفقة كانت قيد الإعداد منذ الصيف الماضي، حيث كانت “B Investments”، قد وافقت على خطة عرض الشراء الإجباري على ما يصل إلى 90% من أسهم أوراسكوم المالية القابضة”OFH” في يونيو الماضي، لكنها طلبت تمديد الموعد النهائي في سبتمبر.

وديسمبر الماضي، كان مجلس إدارة “B Investments”، قد وافق على نسبة مبادلة أسهم تبلغ سهمًا واحدًا في “B Investments”، مقابل كل 56.76 سهمًا من أسهم أوراسكوم المالية “OFH”.

كما حدد مجلس الإدارة الشركة، علاوة الإصدار للسهم الواحد بمبلغ 20.22 جنيه مصري لاستيعاب نسبة مبادلة الأسهم.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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