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بيت التمويل الكويتي يصدر صكوك قيمتها مليار دولار.. تعرف إلى التفاصيل

تعرف على سعر الفائدة على صكوك بيت التمويل الكويتي المقومة بالدولار.

فريق التحرير by فريق التحرير
بيت التمويل الكويتي يصدر صكوك قيمتها مليار دولار.. تعرف إلى التفاصيل
بيت التمويل الكويتي يصدر صكوك قيمتها مليار دولار.. تعرف إلى التفاصيل

قالت خدمة “آي.إف.آر” لأخبار الدخل الثابت، الأربعاء، أن بيت التمويل الكويتي “بيتك”، أكبر بنوك الكويت ( مؤسسة مصرفية إسلامية)، أصدر صكوكا أولية بقيمة مليار دولار لأجل 5 سنوات

وأضافت الخدمة، حسب رويترز، أن بيت التمويل الكويتي حدد سعر الصكوك المقومة بالدولار، بعلاوة 105 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، بما يقل بـ 20 نقطة أساس، عن السعر الاسترشادي الذي أعلنه في وقت سابق من الأربعاء، والذي يبلغ 135 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.

بيت التمويل الكويتي يصدر صكوك قيمتها مليار دولار.. تعرف إلى التفاصيل

وتقدم مجموعة بيت التمويل الحكومي “بيتك”،  التي تأسس عام 1977، مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المالية الإسلامية، وتعمل في 12 دولة، ولديها أكثر من 680 فرعا مصرفيا، وأكثر من 18 ألف موظف.

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