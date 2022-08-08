“بن داود القابضة” تنجز شراء 80,5% من “إيكون”

أعلنت شركة بن داود القابضة في إفصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم عن آخر التطورات بشأن استحواذ شركتها التابعة المملوكة بالكامل (شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات)، على حصة 80,5% في شركة “إيكون”، الشركة التابعة لمجموعة “تي إف 1” الفرنسية.

وأوضحت الشركة في بيانها أنه تم تنفيذ الصفقة من خلال شركة فرنسية تابعة لشركة “مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات”، وأشارت إلى أن قيمة الصفقة تمثل أقل من 10% من صافي أصول الشركة.

كما نوهت إلى أن الأثر المالي لصفقة الاستحواذ سيظهر على النتائج المالية للعام المالي 2022.

وأكدت الشركة أنه لا توجد أطراف ذات علاقة بالصفقة.