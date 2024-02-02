انقسام مفاجئ من بنك إنجلترا.. السر سعر الفائدة

كان اجتماع بنك إنجلترا، أكثر إثارة بعض الشيء مما كان متوقعًا، صوتت لجنة السياسة النقدية المكونة من 9 أعضاء على إبقاء سعر الفائدة الرئيسي في المملكة المتحدة عند 5.25%.

لكننا حصلنا على انقسام ثلاثي: فقد صوت 6 من أعضاء لجنة السياسة النقدية لصالح تثبيت الفائدة، واختار عضو واحد (سواتي دينجرا، الذي ظل “متشائما” على الدوام) الخفض إلى 5%.

ولا يزال اثنان من الأعضاء حريصين على رؤية ارتفاع آخر إلى 5.5%.

مفاجأة اجتماع بنك إنجلترا

بشكل عام، كان الاجتماع “أكثر تشاؤمًا” من الاجتماع الأخير، عندما رأينا ثلاثة أعضاء يصوتون لصالح رفع الفائدة، ولم يصوت أحد لصالح التخفيض.

وعلى هذا فقد انتقلت إحدى أعضاء لجنة السياسة النقدية (ميجان جرين) من معسكر “الصقور” إلى الإجماع، في حين عاد دينجرا إلى الدعوة إلى التخفيضات، بحسب استطلاع لبلومبرغ.

ولكن بالنظر إلى أن الأسواق الأوسع تبدو مقتنعة بأن البنك يجب أن يمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة هذا العام، فهذا تذكير صغير، ولكنه مهم، بأن البنوك المركزية ببساطة ليست مرتاحة بشأن التضخم كما يبدو رأي المستثمرون ككل.

ويوم الخميس، أبقى بنك إنجلترا المركزي، أسعار الفائدة عند أعلى مستوى في 16 عاما تقريبا، لكنه فتح إمكانية خفضها مع انخفاض التضخم، وأدلى أحد صناع السياسات فيه بأول تصويت لخفض تكاليف الاقتراض منذ عام 2020.

وقال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إن التضخم “يتحرك في الاتجاه الصحيح” بعد أن تخلى هو وزملاؤه عن تحذير سابق بأن أسعار الفائدة قد ترتفع مرة أخرى، وقالوا بدلاً من ذلك إن تكاليف الاقتراض ستظل “قيد المراجعة”.

وكانت هذه هي المرة الأولى منذ عام 2008 التي تصوت فيها لجنة السياسة النقدية لصالح خفض أسعار الفائدة، ورفعها في نفس الاجتماع. صوت 6 أعضاء لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند 5.25%، واختار جوناثان هاسكل وكاترين مان رفع أسعار الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية، وأيد سواتي دينجرا خفضًا بنفس الحجم.

وبحسب آراء نقلتها رويترز عن بعض الاقتصاديين، فقد توقعوا في الغالب أن يصوت أحد صناع السياسة لصالح رفع أسعار الفائدة، وأن يصوت الآخرون على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.

ومحا الجنيه الإسترليني، خسائره السابقة وقلص المستثمرون رهاناتهم على مدى تخفيضات أسعار الفائدة في البنوك، لكنهم ما زالوا ينتظرون 4 تخفيضات في عام 2024.

الضغوط التضخمية

وقال بيلي، إنه من السابق لأوانه إعلان النصر، وإن خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2% لن يكون “إنجاز المهمة” بسبب المخاطر التي يمكن أن ينتعش مرة أخرى، لكنه قال إن هناك تحولا في تفكير بنك إنجلترا.

وتابع:” بالنسبة لي، انتقل السؤال الرئيسي من “إلى أي درجة يجب علينا أن نكون مقيدين؟” وقال في مؤتمر صحفي: “إلى متى نحتاج إلى الحفاظ على هذا الوضع؟”.

وتخلى بنك إنجلترا عن تحذيره من أن هناك حاجة إلى مزيد من التشديد إذا ظهر المزيد من الضغوط التضخمية المستمرة.

وأشار أيضًا إلى أن “الفترة الممتدة” لإبقاء السياسة عند مستويات مقيدة بدأت في نوفمبر الماضي، وهي رسالة يعتقد مسؤولو بنك إنجلترا أن جزءًا كبيرًا من هذه الفترة قد انقضى بالفعل.

وكان المسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي، أكثر وضوحا بشأن إدراج تخفيضات أسعار الفائدة على جدول الأعمال.

وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت متأخر من يوم الأربعاء إن أسعار الفائدة بلغت ذروتها وسوف تنخفض في وقت لاحق من هذا العام.

وقال هيتال ميهتا، رئيس البحوث الاقتصادية في سانت جيمس بليس، إن بنك إنجلترا لا يزال يشعر بالقلق بشأن ضغوط التضخم الأساسية في بريطانيا.

التضخم في الانخفاض، ونمو الأجور لا يزال قويا

وأكد بنك إنجلترا أن السياسة يجب أن تظل “مقيدة لفترة كافية”.

وعلى الرغم من خفض توقعات التضخم للأشهر المقبلة، فإن نمو الأجور المرتفع بشكل كبير جعل بريطانيا بعيدة عن نظيراتها في دفع ضغوط التضخم على المدى الطويل.

وفيما يتعلق بتداعيات الاضطرابات في الشرق الأوسط على التضخم، قال التقرير: “قد تكون هناك مخاطر تصاعدية محتملة من العوامل الجيوسياسية”.

ويبدو من المرجح الآن أن يعود تضخم أسعار المستهلك إلى 2% في الربع الثاني من عام 2024، ولو لفترة وجيزة.

وفي نوفمبر، قال بنك إنجلترا إن ذلك لن يحدث حتى نهاية عام 2025.

لكن التوقعات متوسطة المدى – المستندة إلى مسار سوقي أقل بكثير لأسعار الفائدة عما كانت عليه في نوفمبر – أظهرت أن التضخم سيرتفع مرة أخرى فوق 2٪ في الربع الثالث من عام 2024، ولن يعود إلى الهدف حتى أواخر عام 2026.

ويمثل ذلك رسالة إلى الأسواق مفادها أن رهاناتها على تخفيضات أسعار الفائدة قد تكون مبالغ فيها.

وتمسك بنك إنجلترا، بوجهة نظره بأن الاقتصاد البريطاني سوف يكافح من أجل توليد الكثير من النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة، على الرغم من الترقية المتواضعة لتوقعات النمو السنوية.

وفي دفعة بسيطة لوزير المالية جيريمي هانت، رأى بنك إنجلترا أن التخفيضات الضريبية التي أعلنها في نوفمبر – قبل الانتخابات الوطنية المتوقعة هذا العام – من شأنها أن تعزز الناتج الاقتصادي قليلاً.

لكن البنك المركزي أبقى إلى حد كبير على توقعاته لنمو دخل الأسر الضعيف بعد الضرائب والتضخم.

وانخفضت مستويات معيشة الأسر على مدى العامين الماضيين بسبب ارتفاع التضخم، مما ساهم في التحدي الانتخابي الذي يواجه رئيس الوزراء ريشي سوناك.

وحذر صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، هانت من خفض الضرائب.

ويقوم هانت بإعداد ميزانية سيتم تسليمها في السادس من مارس المقبل، ومن المرجح أن تتضمن تخفيضات ضريبية في محاولة قبل الانتخابات لجذب الناخبين للعودة إلى حزب المحافظين، الذي يتخلف بشدة عن حزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي.