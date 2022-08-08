“بلومبيرج” : “أليانز” تدرس بيع حصتها المسيطرة في وحدتها السعودية

ذكرت وكالة “بلومبيرج” اليوم نقلاً عن أشخاص مطلعين أن شركة “أليانز اس اي” الألمانية للتامين تدرس بيع وحدتها في المملكة العربية السعودية، وهي خطوة من شأنها أن تساعد شركة التأمين الألمانية على تبسيط محفظتها وزيادة السيولة.

وتعمل شركة التأمين الألمانية مع مستشار بشأن البيع المحتمل لحصتها المسيطرة في شركة “أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني”، على حد قول الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن الأمر يتعلق بمعلومات سرية.

وانخفضت أسهم “أليانز السعودي الفرنسي” ومقرها الرياض بنحو 44% هذا العام، ما يجعل القيمة السوقية للشركة تقارب 231 مليون دولار. وأعربت شركات تأمين أخرى عن اهتمامها الأولي بالاستحواذ على الحصة المسيطرة، وفقاً للمصادر المطلعة التي قالت إن المداولات لا تزال في مراحلها الأولى ويمكن لشركة “أليانز” أن تقرر الاحتفاظ بالأصول في وحدتها السعودية.

وقد تأسست شركة “أليانز السعودي الفرنسي” في عام 2007، وهي مشروع مشترك بين مجموعة “أليانز” والبنك السعودي الفرنسي. وتمتلك “أليانز” حصة 51% في الشركة، وفقاً لآخر تقرير سنوي للمجموعة.