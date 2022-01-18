بـ 86.92 دولار للبرميل، نفط برنت يقفز لمستويات جديدة

(رويترز) – ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء إلى أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات بفعل مخاوف من اضطرابات محتملة للإمدادات بعد أن هاجمت جماعة الحوثي اليمنية الإمارات، مما يؤدي لتصعيد الأعمال العدائية بين الجماعة المتحالفة مع إيران والتحالف الذي تقوده السعودية.
وقال محلل من إيه.إن.زد ريسيرش في مذكرة “التوتر الجيوسياسي الجديد يزيد من المؤشرات الحالية على الشح بالسوق”.
وبحلول الساعة 0230 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 86.92 دولار للبرميل، وذلك بعد أن سجلت في وقت سابق 87 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ 30 أكتوبر تشرين الأول 2014.