بعد ملامسة الأونصة لـ 1682 دولار ، الذهب يعاود الصعود من أدنى مستوى

وصلت أسعار الذهب أمس الخميس إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من عام ثم ارتفعت مجددا وزادت أسعار السبائك ليتخطى سعر الاوقية 1700 دولار بعد أن انضم البنك المركزي الأوروبي إلى البنوك المركزية العالمية، من خلال رفع أسعار الفائدة بصورة ضخمة من أجل كبح جماح التضخم بحسب بلومبرغ.

وكانت أسعار الذهب قد وصلت أمس الخميس إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من عام، إذ أثرت احتمالات زيادة أسعار الفائدة من قبل بنوك مركزية كبرى لكبح التضخم المتصاعد في جاذبية المعدن النفيس الذي تراجع في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1682.49 دولار للأوقية (الأونصة) ليعاود الصعود بعدها مع أنباء رفع الفائدة.

يشار إلى أن الزيادة التي تمت الخميس، هي أول مرة يقوم فيها البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة منذ 11 عاما.