باركن تنضم إلى 3 مؤشرات في سوق دبي المالي

أعلن سوق دبي المالي اليوم عن انضمام شركة “باركن” إلى مؤشراته الرئيسية الثلاثة، وهي المؤشر العام، والمؤشر الإسلامي، ومؤشر قطاع الصناعة، وذلك اعتبارًا من 22 أبريل 2024.

ويأتي هذا الانضمام بعد إدراج أسهم الشركة في السوق خلال شهر آذار/مارس الماضي، والذي شهد اهتمامًا استثنائيًا من قبل المستثمرين الدوليين والإقليميين، وكذلك المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات.

تجلى اهتمام المستثمرين بشركة “باركن” من خلال تجاوز إجمالي طلبات الاكتتاب على أسهمها 259 مليار درهم، أي ما يعادل أكثر من 165 ضعفًا للقيمة الإجمالية للاكتتاب.

ويعكس هذا الإقبال القوي ثقة المستثمرين في استراتيجية النمو التي تتبناها الشركة، وإمكانياتها الواعدة في ظل الأداء الاقتصادي الثابت والتوسع السكاني المستمر لإمارة دبي.

يُعد انضمام “باركن” إلى مؤشرات سوق دبي المالي خطوة هامة من شأنها تعزيز مكانة الشركة ورفع مستوى visibility لها بين المستثمرين. كما سيساهم ذلك في زيادة سيولة أسهمها وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.