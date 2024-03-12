فريق التحرير by فريق التحرير

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باركن تزيد شريحة الأفراد في اكتتابها العام

تمت زيادة عدد أسهم شركة باركن المخصصة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة من 74,970,000 إلى 89,964,000 سهم عادي

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت شركة باركن عن زيادة في عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة من طرحها العام الأولي استجابة للطلب القوي من جانب المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، وذلك بعد انتهاء فترة الاكتتاب المخصصة لهم أمس.

وتمت زيادة عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة من 74,970,000 إلى 89,964,000 سهم عادي. واستناداً إلى النطاق السعري المعلن مسبقاً والذي يتراوح بين 2.00 درهم إلى 2.10 درهم للسهم الواحد، ستتراوح قيمة الأسهم المخصصة لشريحة المستثمرين الأفراد الآن بين 179.93 مليون درهم و188.92 مليون درهم تقريباً تمثل ما نسبته 12% من حجم الطرح الأولي مقارنة بنسبة 10% المعلن عنها سابقاً.

وبقي حجم الطرح دون تغيير عند 749,700,000 سهم عادي تمثل 24.99% من إجمالي رأس المال المصدر للشركة. وبعد زيادة التخصيص لطرح الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، سيتم تخصيص 659,736,000 سهم عادي لشريحة المستثمرين المؤهلين، بدلاً من 674,730,000 سهم عادي، تمثل 88% من أسهم الطرح، مقارنة بنسبة 90% المعلن عنها سابقاً.

وتبقى فترات الاكتتاب كما هي، بحيث تختتم اليوم لطرح المستثمرين المؤهلين. ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم «باركن» في سوق دبي المالي بتاريخ 21 آذار / مارس  2024 تحت الرمز «باركن».

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...