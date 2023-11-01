فريق التحرير by فريق التحرير

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بورصة قطر… انخفاض أرباح الشركات المدرجة

وتراجع قطاع السلع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 34.3 بالمئة، وقطاع العقارات بنسبة 4.12 بالمئة.

فريق التحرير by فريق التحرير
بورصة قطر

انخفضت أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، بنسبة 7.69 بالمئة لتصل 37.42 مليار ريال ، مقابل 40.54 مليار ريال للفترة ذاتها من العام الماضي.

وتصدر قطاع الصناعة التراجعات بنسبة 40.90 بالمئة وفق أرقام صادرة عن بورصة قطر نشرتها وكالة الأنباء “قنا”، ليبلغ صافي أرباح القطاع 7.005 مليار ريال.

بورصة قطر

وتراجع قطاع السلع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 34.3 بالمئة، وقطاع العقارات بنسبة 4.12 بالمئة.

وزاد قطاع التأمين بنسبة 334.92 بالمئة، ليصل 853.744 مليون ريال، كذلك قطاع الاتصالات الذي حقق زيادة بنسبة 26.42 في المئة.

وبلغت زيادة أرباح قطاع البنوك والخدمات المالية نحو 4.74 بالمئة، ثم قطاع النقل بنحو 3.11 في المئة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...