اليورو يهبط دون مستوى التعادل مقابل الدولار

تراجع اليورو دون مستوى التعادل مقابل الدولار اليوم الإثنين مسجلاً 0,9997 دولارإلى أدنى مستوى له في خمسة أسابيع وفقاً لبيانات “فاكست”، وهذه المرة، من المرجح أن يكون أي اختراق دون هذا المستوى أكثر ديمومة من الاختراق السريع الشهر الماضي، حسب المحلل ديريك هالبيني في مؤسسة “ميتسوبيشي يو اف جيه المالية”.

وأشار إلى “تراجع التفاؤل بشأن التضخم وبعض الإشارات على أن تعافي سوق الأسهم قد يتلاشى”، بالإضافة إلى مخاطر استطلاعات رأي مديري المشتريات الضعيفة في منطقة اليورو المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء. ويقول: “إن الضربة الناجمة عن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي التي تشعر بها لم تنعكس بالكامل بعد في قراءات معنويات الأعمال”. ويضيف: “إن تراجع اليورو دون مستوى التعادل مع الدولار في هذه المرحلة يمكن أن يكون ذا مغزى”.

اليورو دون مستوى التعادل مع الدولار

وانخفضت العملة الموحدة لفترة وجيزة إلى ما دون مستوى التعادل في منتصف تموز / يوليو للمرة الأولى منذ 20 عاماً، لكنها ارتدت في الأسابيع الأخيرة حيث فقد ارتفاع الدولار زخمه.

كما تراجع الجنيه الإسترليني دون مستوى 1,18 دولار مسجلاً 1,178 دولار.

ويتوقع العديد من المستثمرين أن يستمر ضعف اليورو، حيث تواجه أوروبا أزمة طاقة وتزايد احتمالات حدوث ركود. كما ان التوقعات الاقتصادية الضعيفة تترك للبنك المركزي الأوروبي مجالاً أقل لرفع أسعار الفائدة مقارنةً بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كما اوردت صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وقال كريس تيرنر المحلل في مؤسسة “آي ان جي” إن التحديات التي تواجه الدول خارج الولايات المتحدة تساعد على رفع الدولار، بينما يرجح أن يشير رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى المزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة في خطاب ألقاه في وقت لاحق من هذا الأسبوع.