اليورو ينتعش والجنيه ينتفض في مواجهة الدولار

استعادت العملة الأوروبية الموحدة “يورو” بعضاً من قيمتها، الخميس، نتيجة تراجع قيمة الدولار بشكل طفيف، فيما شهد الجنيه الإسترليني ارتفاعاً قياسياً للمرة الأولى منذ أكثر من عامين.

وكان اليورو قد وصل الأربعاء إلى أدنى مستوياته منذ عقدين بعد أن أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى تأجيج مخاوف الركود.

وتمكنت الأصول المحفوفة بالمخاطر، ومن بينها اليورو، من تحقيق مكاسب تدريجية حيث يتعامل المستثمرون بحذر مع ارتفاع مخاطر الركود والتوقف المؤقت المحتمل في إجراءات رفع أسعار الفائدة.

وارتفع اليورو 0.2 % ليبلغ 1.02 دولار مقابل اليورو الواحد، بعد أن بلغ 1.01615 دولار مقابل اليورو الواحد.

وعلى وقع تشبث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالسلطة على الرغم من استقالة وزراء رئيسيين في حكومته، ارتفع الجنيه الإسترليني 0.5 % إلى 1.1977، بينما ارتفع 0.2 % مقابل اليورو عند 85.21 بنس.

وقال محللون إن تحركات الجنيه تعود في الغالب للمخاوف الاقتصادية الأوسع نطاقا بشأن الركود العالمي، وليس بفعل الاضطرابات السياسية في بريطانيا.

وصعدت العملات المرتبطة بالسلع مدعومة بارتفاع أسعار النحاس. وعاد بعض المستثمرين إلى السوق الخميس بعدما أدى تصاعد مخاوف الركود إلى انخفاض النحاس إلى أدنى مستوياته منذ ما يقرب من 20 شهراً.

وصعد الدولار الأسترالي 0.7 % مقابل الدولار إلى 0.6822 بعد بلوغ أدنى مستوياته منذ 20 مايو أيار عند 0.6762.

ولا يزال الفرنك السويسري يحوم فوق أعلى مستوى منذ 2015 مقابل اليورو عند 0.9872.