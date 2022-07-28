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الوليد بن طلال يشتري 3% في “فينيكس” البريطانية بـ 230 مليون دولار

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أحد مراكز توزيع مجموعة فينيكس
أحد مراكز توزيع مجموعة فينيكس

استحوذت شركة “المملكة القابضة” التي يترأسها الأمير الوليد بن طلال آل سعود على حصة تزيد قليلاً عن 3% في مجموعة “فينيكس”، أكبر مزود للمعاشات التقاعدية في بريطانيا، بقيمة 190 مليون جنيه استرليني (230 مليون دولار)، لتصبح “المملكة القابضة” سادس أكبر مستثمر في “فينيكس”، كما أوردت صحيفة “التلغراف” البريطانية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من استحواذ “المملكة القابضة” على حصة 4% في شركة التأمين وإدارة الأصول “إم اند جي” بقيمة 267 مليون دولار تقريباً.

وقالت الشركة السعودية إن هذا الاستثمار الجديد يتماشى مع استراتيجيتها في الاستثمار في رواد السوق العالمية. وتعتبر مجموعة “فينيكس” أكبر شركة للادخار والتقاعد على المدى الطويل في المملكة المتحدة، مع 13 مليون عميل و 310 مليارات جنيه استرليني (375 مليار دولار) من الأصول المدارة.

ويأتي الاستثمار في مدينة لندن في الوقت الذي تسعى فيه المملكة العربية السعودية لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

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