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النفط يواصل الصعود ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين

أسعار النفط تسجل أعلى مستوى في أسبوعين مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات العالمية.

فريق التحرير by فريق التحرير
النفط

ارتفعت أسعار النفط العالمية لتسجل أعلى مستوياتها في أسبوعين، مدفوعة بتصاعد المخاوف بشأن نقص الإمدادات، بعد أن فرضت أمريكا مزيدًا من العقوبات على صادرات النفط الإيرانية، وسط مؤشرات على تخفيضات إضافية في الإنتاج من بعض الدول المنتجة.

مكاسب ملحوظة لخام برنت وغرب تكساس

ووفقًا لما ذكرته وكالة رويترز، شهدت تعاملات أمس ارتفاعًا في أسعار العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 47 سنتًا أو ما يعادل 0.71%، ليصل سعر البرميل إلى 66.32 دولارًا.

كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 55 سنتًا أو 0.9%، مسجلًا 63.02 دولارًا للبرميل.

وكان الخامان قد أغلقا تعاملات الأربعاء على ارتفاع بنسبة 2%، ليسجلا أعلى مستوياتهما منذ الثالث من أبريل، ويتجهان حاليًا لتحقيق أول مكسب أسبوعي لهما منذ ثلاثة أسابيع.

عقوبات أمريكية جديدة على صادرات إيران النفطية

جاء هذا الارتفاع بعد إعلان إدارة ترامب فرض عقوبات جديدة تستهدف صادرات النفط الإيرانية، بما في ذلك عقوبات على مصفاة نفط صغيرة مستقلة مقرها في الصين، في خطوة تصعيدية تهدف إلى زيادة الضغط على طهران في خضم المحادثات النووية الجارية.

تخفيضات إنتاج إضافية لتعويض تجاوز الحصص

وفي سياق متصل، كشفت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أنها تلقت خططًا محدثة من دول عدة من بينها العراق وكازاخستان، لتنفيذ مزيد من التخفيضات في إنتاجها النفطي، تعويضًا عن تجاوز الحصص المحددة سابقًا.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...