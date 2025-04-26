النفط يسجل خسائر أسبوعية متأثرًا بمخاوف تصاعد الرسوم الجمركية

شهدت أسعار النفط، ارتفاعًا، عند تسوية معاملات جلسة الجمعة لكنها أنهت الأسبوع ععلى خسائر، في ظل استمرار الضغوط الناجمة عن توقعات زيادة المعروض، والغموض الذي يكتنف مستقبل المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

مكاسب يومية وخسائر أسبوعية

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت، ارتفاعًا بمقدار 32 سنتاً ووصل إلى 66.87 دولار للبرميل عند التسوية، لكنها سجلت خسارة أسبوعية بواقع 1.6%.

كما شهد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، صعود بمقدار 23 سنتاً إلى 63.02 دولار للبرميل، لكنه سجل انخفاضاً أسبوعياً بنسبة 2.6%.، وفقًا لما ذكرته رويترز.

ضبابية حول المحادثات الأميركية-الصينية

شهدت الأسواق حالة من الحذر بعدما أعفت الصين بعض الواردات الأميركية من رسومها الجمركية، ما أثار الآمال بانفراجة محتملة في الحرب التجارية. ولكن سارعت بكين إلى نفي تصريحات ترامب بشأن وجود مفاوضات نشطة، مما زاد من حالة الغموض في الأسواق.

تحركات أوبك+ وضغوط المعروض

وفي هذا السياق، قال أولي هانسن، المحلل لدى “ساكسو بنك”، إن المتعاملين في السوق يتوقعون أن يكون تحقيق مكاسب إضافية في أسعار النفط أمرًا صعبًا في المدى القريب، وسط استمرار الحرب التجارية بين أكبر مستهلكين للنفط في العالم، بالإضافة إلى التكهنات بأن تحالف أوبك+ قد يسرع وتيرة زيادات الإنتاج اعتبارًا من يونيو المقبل.

وتعرضت أسعار النفط لضغوط قوية في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث هبطت إلى أدنى مستوياتها في 4 سنوات، مع تصاعد المخاوف بشأن الطلب العالمي على خلفية الرسوم الجمركية، إلى جانب موجة بيع واسعة في الأسواق المالية.

وأشارت تقارير “رويترز” قبل أيام أن عدة أعضاء تحالف أوبك+ اقترحوا تسريع زيادات الإنتاج النفط للشهر الثاني على التوالي في يونيو.

وفي نفس السياق، قد يسمح إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا بتدفق المزيد من النفط الروسي إلى الأسواق العالمية.

وقال المساعد الرئاسي في الكرملين، يوري أوشاكوف، إن الاجتماع الذي استمر 3 ساعات، بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، أحرز تقدمًا في تضييق الخلافات المتعلقة بإنهاء الحرب في أوكرانيا.