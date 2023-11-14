النفط يرتفع بعد تبديد مخاوف الطلب والتحقيقات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط، نهاية تعاملات الاثنين، بنسبة أكثر من 1%، وذلك بعد تبديد مخاوف السوق من ضعف الطلب، ونتيجة تحقيق أمريكي في انتهاكات محتملة لعقوبات النفط الروسية، مما صعد مخاوف تعطل محتمل للإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، بنحو 1.09 دولار أو 1.3% لتبلغ عند التسوية 82.52 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، بنحو 1.09 دولار أو 1.4% إلى 78.26 دولار للبرميل.

توقعات أوبك

قالت أوبك، الإثنين، في تقرير شهري، إن أساسيات سوق النفط لا تزال قوية، وألقت باللوم على المضاربين فيما يتعلق بانخفاض الأسعار، وذلك في الوقت الذي رفعت فيه قليلا توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023، وتمسكت بتوقعاتها المرتفعة نسبيا لعام 2024.

أسباب ارتفاع النفط

وقال كريج إيرلام، كبير محللي السوق لدى أواندا، في مذكرة، إن تقرير أوبك الشهري عن سوق النفط يبدد مخاوف الطلب، بسبب المعنويات السلبية المتضخمة إزاء الطلب الصيني، عندما رفع توقعات نمو الطلب لهذا العام، وتركها دون تغيير للعام المقبل.

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك “يو.بي.إس”، إن أسعار النفط ارتفعت أيضا بفضل تقارير عن قيام وزارة الخزانة الأمريكية باتخاذ إجراءات صارمة ضد صادرات النفط الروسية.

وأبلغ مصدر اطلع على وثائق ذات صلة، وكالة رويترز بأن الوزارة أرسلت إخطارات إلى شركات إدارة السفن للحصول على معلومات عن 100 سفينة تشتبه في انتهاكها للعقوبات الغربية على النفط الروسي.

وأثارت البيانات الاقتصادية الضعيفة الصادرة الأسبوع الماضي من الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، مخاوف من تعثر الطلب.

وطلبت شركات التكرير الصينية إمدادات أقل لشهر ديسمبر المقبل، من السعودية، أكبر مصدر في العالم.

وأكدت السعودية، وروسيا، وهما من كبار مصدري النفط، الأسبوع الماضي أنهما ستواصلان تخفيضات إنتاج النفط الطوعية حتى نهاية العام، إذ تواصل مخاوف متعلقة بالطلب، والنمو الاقتصادي في الإلقاء بظلالها على أسواق الخام.

وتجتمع مجموعة “أوبك+”، التي تضم أعضاء منظمة “أوبك”، وحلفاء آخرين منهم روسيا في 26 نوفمبر الحالي.