المملكة القابضة تنهي تحويل أسهمها العامة إلى خاصة في تويتر بقيمة 986 مليون ريال

أعلنت شركة المملكة القابضة في إفصاح عبر موقع “تداول السعودية” اليوم عن انهاء تحويل اسهمها العامة المملوكة في شركة تويتر (شركة مساهمة عامة) والبالغ عددها 4,848,897 سهماً وبقيمة تقارب 986 مليون ريال سعودي إلى اسهم خاصة في الشركة الجديدة المالكة لتويتر (شركة خاصة)، وتشير الشركة ان ذلك يتماشى مع استراتيجية الاستثمار طويل الأجل التي تميزت بها شركة المملكة القابضة، كما تشير الشركة الى انه لايوجد اثر مالي جوهري لهذا التحويل على نتائج اعمال الشركة.

وأشارت الشركة الى ان هذه الصفقة تمت بالتزامن مع تحويل اسهم تويتر الاخرى المملوكة لعدد من مساهمي شركة تويتر الحاليين بما فيها تلك المملوكة من قبل المكتب الخاص بصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس ادارة شركة المملكة القابضة.

وكان الأمير الوليد بن طلال آل سعود، أعلن يوم الجمعة عن إنهاء تحويل حصته وحصة شركة “المملكة القابضة” في أسهم تويتر الحالية البالغ عددها قرابة 35 مليون سهم والمقدرة بقيمة 7 مليارات ريال (1.89 مليار دولار) إلى شركة تويتر الخاصة الجديدة، ليكونا بذلك ثاني أكبر المساهمين في الشركة بعد المالك الجديد إيلون ماسك.

ونشر الأمير الوليد بياناً على صفحته في تويتر مرفقاً إيها بعبارة: “صديقي العزيز رئيس التغريد إيلون ماسك، معاً على طول الطريق”.

وبعد إعلان ماسك نيته شراء منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة، أعرب رئيس شركة “المملكة القابضة” عن ثقته في دفع وتعظيم ماسك إمكانات تويتر الكبيرة، مشيراً إلى التواصل معه ووصفه بـ”الصديق الجديد”.