المطاحن الحديثة السعودية تعتزم طرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام

أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية على موقع “تداول السعودية” اليوم بصفتها المستشار المالي والمنسق الرئيسي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب في الطرح العام الأولي المحتمل لشركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية عن نية الشركة في طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية، من خلال طرح 30% من أسهم الشركة.

وحصلت الشركة على موافقة “تداول السعودية” على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 28 كانون الأول / ديسمبر 2023، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح 24,549,600 سهم عادي (تمثل 30% من أسهم الشركة) للاكتتاب العام بتاريخ 31 دسمبر 2023. وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.