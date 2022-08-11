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Posted inأسواق المالسوق العملات

المركزي الكويتي يرفع الفائدة إلى 2,75% لمواجهة المستجدات الإقتصادية

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بنك الكويت المركزي يرفع سعر الفائدة من 2,5% إلى 2,75%
بنك الكويت المركزي يرفع سعر الفائدة من 2,5% إلى 2,75%

قَرَّرَ بنكُ الكويت المركزي رفعَ سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2,5% إلى 2,75% ابتداءً من اليوم الخميس مع إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبَّقة حالياً على جميع آجال هيكل سعر الفائدة.

وقال محافظ البنك باسل الهارون إنَّ التعديل في أسعار التدخل يشمل عمليات إعادة الشراء (الريبو) وسندات وتورق بنك الكويت المركزي ونظام قبول الودائع لأجل وأدوات التدخل المباشر،إضافة إلى أدوات الدين العام.
وأوضحَ أنَ القرارَ جاء على ضوء المستجدات الأخيرة في الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية والتطورات الجيوسياسية وأثَّرَ ذلك على معدلات التضخُّم العالمي ومن ثمَّ انعكاسه على الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الكويت.

وأضاف أن القرار جاء أيضاً في ضوء ما استجدَّ من بيانات مصرفية ونقدية محلية بعد قرار بنك الكويت المركزي الأخير في 28 يوليو 2022.

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